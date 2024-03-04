Instagram, bugün birkaç yeni özellik eklediğini duyurdu. Yeni özellikler arasında yıllardır beklenen mesaj düzenleme özelliği var. Ayrıca mesajları sabitlemek de artık mümkün.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında yer alan Instagram, mesajlaşma için de çok tercih ediliyordu. Ancak bu tarafta çok önemli bir eksiklik vardı. Gönderdiğimiz mesajları düzenleyemiyorduk.

Ancak nihayet bu durumun değişeceği duyuruldu. Şirket, paylaştığı bir blog gönderisiyle Instagram mesajlarına düzenleme özelliği getirdiğini açıkladı. Bunun dışında kullanışlı birkaç özellik daha çıkış yaptı.

Mesajlar 15 dakika içinde düzenlenebilecek

Özellikle hatalı mesaj gönderenlerin çok işine yarayacak mesaj düzenleme özelliği, 15 dakikalık süre sınırlamasıyla gelecek. Yani gönderdiğiniz mesajınızı değiştirmek için sadece 15 dakikanız olacak. Bu süre geçtikten sonra bir değişiklik yapılamayacak.

Özelliğin kullanımı da oldukça kolay. Tek yapmanız gereken düzenlemek istediğiniz mesajın üzerine basılı tutmak. Bunun ardından karşınıza bir dizi seçenek çıkıyor. Burada “Düzenle” yazan yere bastığınızda mesajı değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki diğer uygulamalarda olduğu gibi mesajda düzenleme yaptığınız “Düzenlendi” ifadesiyle gösteriliyor.

Konuşmaları sabitlemek de artık mümkün

DM’lere gelen tek yenilik mesaj düzenleme değil. Instagram, artık belli sayıdaki konuşmaları mesajların en üstüne sabitlemenize de olanak tanıyor. Yani tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi istediğiniz kişilerle olan mesajlaşmalarınızı en üstte tutabileceksiniz. Sabitlenebilecek maksimum konuşma sayısı ise 3. Sabitleme özelliği, konuşmayı sola kaydırarak veya üstünde basılı tutarak kullanılabiliyor. Bu özelliğin henüz herkese gelmemiş olabileceğini belirtelim.

Okundu bilgisini herkese kapatma

Ayrıca “okundu” bilgisini herkese kapatmayı sağlayan özellik de sunulmaya başlandı. Bu bilgiyi, ayarlardaki “Mesaj ve hikâye yanıtları” bölümünde bulunan “Okundu bilgisini göster” seçeneğinden değiştirebiliyorsunuz. Aslında bu özelliğin birkaç aydır kullanımda olduğunu belirtelim. Normalde belli sohbetlerin ayarları üzerinden okundu bilgisini kapatabiliyorduk. Şimdi ise ayarlar kısmına herkese kapatma seçeneği eklendi.

Bunlar dışında birkaç küçük özellik daha eklendi. Değişik animasyonlar sunan yeni DM temalarına ulaşabileceksiniz. Favori çıkartmalarınızı kaydetmek de mümkün olacak. Bunun için sevdiğiniz çıkartmaya basılı tutmanız yeterli olacak. Bunlar, bir dahaki sefere çıkartmalar bölümünü açtığınızda en üstte yer alacak.