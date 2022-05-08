CoinDesk tarafından paylaşılan bir haber, popüler sosyal medya platformu Instagram'ın bir süredir beklenen NFT entegrasyonunu önümüzdeki günlerde başlatabileceğini gösterdi. Bunun yanı sıra platformun Ethereum, Polygon, Solana ve Flow gibi ağları destekleyeceği, kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmeyeceği aktarıldı.

İnternet ortamında yer alan ve benzeri olmayan varlıkların blok zincirine işlenmesiyle ortaya çıkan NFT’ler (non-fungible token) her geçen gün daha da popüler hâle geliyor. Bu varlıklar bazı olumsuzluklarla karşılaşsa da otomobil, oyun, müzik ve daha birçok farklı sektördeki dev şirketlerden yatırım alıyor.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında metaverse için ismini Meta olarak değiştiren Facebook da bu tarz konularda hamle yapanların başında bulunuyor. Dev şirkete ait olan popüler sosyal medya platformu Instagram’a bundan birkaç ay önce NFT’lerin geleceği açıklanmıştı. Şimdi ise gelen haberler, bunun yakın zamanda gerçekleşebileceğini gösterdi.

Instagram, NFT entegrasyonunu önümüzdeki günlerde başlatabilir

CoinDesk’in haberine göre NFT’ler, pazartesi günü yapılması planlanan bir duyuruyla Instagram’a gelmeye başlayabilir. Haberde, dev şirketin Ethereum, Polygon, Solana ve Flow entegrasyonlarıyla bu dijital varlıkları platforma getirmeyi planladığı aktarıldı. Pilot bir uygulamayla başlayacağı belirtilen NFT entegrasyonunun, ilk olarak ABD’de bir grup kişi ile deneneceği, ancak belirtilen ağların hepsini içerip içermeyeceğinin bilinmediği kaydedildi.

Bunun yanı sıra Instagram’ın, MetaMask gibi yaygın kripto para cüzdanlarını destekleyeceği belirtildi. Kullanıcıların bu cüzdanlar vasıtasıyla NFT’lere sahip olduklarını kanıtlayabileceği, bu varlıkları sergileyebileceği ve sanatçıları etiketleyebileceği aktarıldı. Bunun yanı sıra CoinDesk, edindiği bilgilerde platformun NFT paylaşma konusunda herhangi bir ücret talep etmeyeceğinin de yer aldığını aktardı. Bunun yanı sıra daha önce gelen haberlerde Meta’nın Instagram’ın yanı sıra Facebook ile ilgili de bu konuda planlarının olduğu ifade edilmişti.

Gittiçe daha da yaygınlaşan NFT’ler konusunda sosyal medya platformlarının hamleleri de artıyor. Instagram’ın dışında geçtiğimiz aylarda bir diğer popüler sosyal mecra Twitter’dan da NFT adımı gelmişti. Dev platform, bir özelliği ile NFT’lerin profil fotoğrafı yapılmasına olanak tanımıştı.