Twitter, NFT'leri profil fotoğrafı haline getiren özelliğini iOS için kullanıma sundu. Şimdilik yalnızca Twitter Blue kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen özellik, profil fotoğraflarını özel bir altıgenin içerisine yerleştiriyor.

Twitter, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada platforma eklenecek yeni bir özellikten bahsetmişti. Bu özellik, NFT satın alan kullanıcıların profilini özel bir hale getiriyor, satın alınan NFT'nin bir altıgenin içerisinde profil fotoğrafı olarak kullanılmasını sağlıyordu. Bu özellik şimdi, uygulamanın iOS sürümü için yayınlandı. Ancak yalnızca, Twitter'ın ücretli abonelik sistemi olan Twitter Blue kullanıcıları bu özellikten faydalanabilecek. Android ve web sürüm kullanıcıları içinse çalışmalar devam ediyor.

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre Twitter Blue aboneleri, bu özellikten faydalanabilmek için NFT desteği sunan bir cüzdanı hesaplarıyla bağlayacaklar. Kullanıcı, bu işlemden sonra sahip olduğu NFT'yi ya da NFT'lerden bir tanesini profiline ekleyecek. Altıgen şeklinde gösterilecek profil fotoğrafı, o kullanıcının diğerlerinden ayrılmasını sağlayacak.

NFT profil fotoğrafları işte böyle görünecek

Twitter'ın desteklediği cüzdanlara baktığımızda, dünyadaki en popüler kripto para cüzdanlarından bazılarının kullanılabilir olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, sahip olduğu bir NFT'yi Twitter profil fotoğrafı yapmak isteyen kullanıcı; Argent, Coinbase Wallet, Ledger Live, MetaMask, Rainbow ya da Trust Wallet isimli cüzdanları hesabına bağlayabilecek.

Twitter Blue isimli orijinal hesaba eklenmiş olan NFT şeklindeki profil fotoğrafına tıkladığımızda, bu NFT ile ilgili tüm detayları görüntüleyebiliyoruz. Bu bağlamda; NFT'yi üreten hesaba dair bilgiler, NFT'nin sahip olduğu hesap, cüzdan bilgileri ve hatta NFT'nin geçmişteki satışları da bu sayfada görüntülenebiliyor.

Twitter Blue, şu an için Türkiye'de kullanılamıyor. Ancak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Eğer normal Twitter ile Twitter Blue arasında ne gibi farklar olduğunu merak ediyorsanız, buradaki içeriğimize göz atmanızı tavsiye ederiz. Hizmetin Türkiye fiyatının 30,99 TL olacağını belirtelim.