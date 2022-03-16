Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bugün yaptığı açıklamada Instagram'a NFT'lerin geleceğini resmen duyurdu. Peki NFT'lerin Instagram'a gelmesi ne işe yarayacak? Kullanıcılar, NFT'lerle neler yapabilecek?

Metaverse geleceğine hazırlık yapmaya devam eden Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, uzun zamandır Instagram’a NFT’lerin geleceği iddialarıyla gündemdeydi. Bu iddialar, son olarak geçtiğimiz haftalarda bizzat Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından onaylanmıştı. Fakat bugün, en üst düzey isimden açıklama geldi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bugün paylaştığı açıklamasında NFT’lerin çok yakında Instagram’a geleceğini duyurdu. Zurckerberg, NFT’lerin Instagram içinde nasıl kullanılacağını detaylandırmasa da kullanıcıların mevcut NFT’lerini sergileyebileceklerini ve yeni NFT’ler oluşturabileceklerini belirtti.

Peki NFT’ler Instagram’da ne işe yarayacak?

Günümüzün büyük tartışma konusu olmaya devam eden NFT’ler, dijital ortamda herhangi bir eserin tamamen benzersiz ve tek olmasını sağlıyor. NFT’lerin Instagram’da üstleneceği rol henüz bilinmese de Meta’nın gelecek metaverse vizyonu düşünüldüğünde, bazı ipuçları bulunabiliyor.

Instagram’a gelen NFT’ler, Mark Zuckerberg’ün de paylaştığı gibi profillerde sergilenebilecek. Fakat bu NFT’ler, gelecekte, Meta’nın metaverse sunumunda gösterilen dünyada da yer edinecek. Bununla birlikte Instagram’a gelen NFT özelliğiyle birlikte kullanıcılar, yalnızca NFT’lerini sergilemek ve oluşturmakla kalmayacak, bunları satışa çıkarabilecek veya satın da alabilecekler.

Öte yandan Instagram’ın mevcut NFT pazarlarındaki büyük sorunları nasıl çözeceği henüz bilinmiyor. Günümüzdeki neredeyse her NFT pazarı, telif hakkı ve çalıntı içerik gibi sorunlardan mustarip durumda. Bu sorunların aşılıp aşılmayacağını ancak zaman gösterecek.