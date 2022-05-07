On binlerce NFT koleksiyonu barındıran Bored Ape Yacht Club’ın yaratıcısı Yuga Labs'in yeni koleksiyonu dolandırıcıların hedefi oldu. Kullanıcılar, Labs’ın yeni oyunu için arsa satın alımı yaparken binlerce dolarını kaybetti.

Son zamanlarda NFT platformu üzerinden bazı olumsuz olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü Bored Ape Yacht Club’ın Instagram hesabı çalınırken, bu kez de aynı koleksiyonun hayranları dolandırıldı.

Yuga Labs’ın sahip olduğu Bored Ape Yacht Club, en popüler NFT koleksiyonlarından biri olarak biliniyor. Ancak yakın zamanda yaşanan olaylar, Yuga Labs'in yeni koleksiyonu Otherdeed için kullanıcıların güveninin sarsıldığını gösteriyor. Zira son olarak yaşanan yeni bir dolandırıcılık, bunun en iyi örneklerinden biri olabilir.

Bored Ape Yacht Club hayranları dolandırıldı

Son çıkan haberlere göre Yuga Labs Bored Ape Yacht Club üyeleri, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Yuga Labs, geçtiğimiz günlerde yeni koleksiyonu Otherdeed'i satın alınabilir hale getirmişti. Koleksiyonun bir parçası olan Otherside kripto tabanlı video oyununa ilgi beklenildiğinden büyük oldu.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı Otherside'dan arsa almak için adeta sıraya girdi. Ancak arsaların satışa açılmasının hemen ardından yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı kullanıcıların ödemelerinde sıkıntılar meydana geldi. Ödemelerinin hesaplarından kesildiğini ancak aldıkları hiçbir şey görünmediğini belirten kullanıcılar, haberin yayılmasının ardından dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, Otherside’ı taklit eden kimlik avı siteleri aracılığıyla, kullanıcılara 'gaz ödemelerini iade edeceklerini' söylerek 3.7 milyon dolarlık vurgun yaptı.

Kripto güvenlik firması Pechkshield dolandırıcıların, ilgili internet sitesine sahip en az beş Twitter hesabının olduğunu keşfetti. NFT’nin düştüğü yalanıyla kullanıcıyı tuzağa çeken bu hesaplar, kullanıcıyı yanlış yönlendirip, dijital cüzdanlarını bağlamasını isteyerek hesaplarını ele geçirdiler. Yaşanan bu olayda kullanıcılardan toplam 3.7 milyon dolarlık zarara uğradı. Tabii bununla beraber popüler NFT koleksiyonuna olan güvende de bir kırılma anı daha yaşandı.