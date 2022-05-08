Hyundai, NFT evrenine doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu sektöre giriş yapacak ilk otomobil devlerinden olan Hyundai, ilk özel NT koleksiyonunu önümüzdeki hafta satışa sunuyor.

Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai Motor Company, NFT dünyasına iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketten gelen açıklamalara göre Hyundai, resmi NFT web sitesi üzerinden ilk özel metamobilite NFT koleksiyonu ‘Shooting Star’ı piyasaya sürmek için gün sayıyor.

Hyundai’nin bu adımı; onu bu sektöre giriş yapan ilk otomobil markası yapıyor. Şirket Shooting Star NFT koleksiyonunu haftaya piyasaya sürmeye hazırlanırken; otomobil devinin NFT topluluğuna özel olarak Discord ve Twitter’da oluşturduğu kanallara olan yoğun ilgi de, Hyundai’nin adımlarına destek oluyor.

Shooting Star, önümüzdeki hafta meraklılarının beğenisine sunuluyor

Hyundai, 9-10 Mayıs tarihlerinde 10 bin fotoğraflık NFT koleskiyonunu, Ethereum tabanlı ‘Shooting Star’ NFT adı altında resmi web sitesinde satışa sunacak. Daha güvenilir olması sebebiyle bu sistemi seçtiklerini ifade eden şirket, buna ek olarak sistemin daha sürdürülebilir olması için de gelecekte birtakım değişiklikler yapmayı hedefliyor.

Konuya dair yaptığı açıklamada Hyundai Global Pazarlama Direktörü Thomas Schemera, teknolojik gelişmelere ilişkin olarak, “'Shooting Star' NFT'lerimizle Hyundai marka deneyimini metamobilite evrenine doğru genişletiyoruz. NFT üyelerimizin eğlenceye katılması için benzersiz fırsatlar yaratıyoruz. Metamobilite evreni konseptine dayalı daha benzersiz NFT'ler yaratmak ve ileriye dönük üyelikleri genişletmek için daha fazla avantajlar sunmayı planlıyoruz. Herkesi deneysel yolculuğumuzun bir parçası olmaya davet ediyoruz." şeklinde kaydediyor.

Hyundai'nin NFT özel online topluluğu hızla büyüyor

Öte yandan Hyundai’nin NFT topluluğu için oluşturduğu Twitter sayfasının ise kısa bir sürede 86 bin kişiye ulaştığı bildiriliyor. Şirketin online topluluk için özel olarak oluşturduğu web sitesindeki üye sayının ise 127 bine yaklaştığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte Hyundai, NFT topluluğu adına daha başka pek çok farklı etkinlik de yürütüyor. Üyeler kendilerine ait fotoğraflar yayımlayarak ve paylaşım yaparak aktif bir şekilde topluluğa katkı sağlarken; bu paylaşımları beğenen üyeler de beğendikleri paylaşımları satın alabiliyor ve bunları iş veya hobi amaçlı paylaşımlarda tekrar kullanabiliyor.