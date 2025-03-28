Reels videoları artık 2 kat hızla izlenebilecek. Instagram, TikTok’un hızlandırma özelliğini platforma entegre etti.

Instagram, kullanıcı deneyimini biraz daha pratik hâle getirmek için Reels’lere yeni bir özellik ekledi. Instagram, kullanıcıların Reels videolarını artık daha hızlı izleyebilmesini sağlayacak yeni bir özellikle karşımıza çıktı.

TikTok'ta bir süredir gördüğümüz bu özellik artık Reels'te de var; videoları 2 kat hızla izlemek mümkün olacak. Artık Reels izlerken ekranın sağ ya da sol tarafına uzun bastığınızda video 2 kat hızlanıyor olacak. Uzun videoları sonuna kadar izlemekte zorlananlar bu özellikle rahat bir nefes alacak gibi görünüyor.

Instagram, içerik tüketimini hızlandırma yolunda TikTok’u izliyor

TikTok, ilk dönemlerinde yalnızca 15 saniyelik videolara izin veriyordu. Zamanla video süresini uzatan platform, kullanıcıların videoları hızlandırmasına da olanak tanıyan bir özelliği kullanıma sundu. Instagram Reels da benzer bir süreçten geçti. Başlangıçta 15 saniyelik videolarla sınırlı olan Reels, şu anda 3 dakikaya kadar video paylaşımına izin veriyor. Instagram, bu yeni hızlandırma özelliğiyle içerik tüketimini daha kolay ve hızlı hâle getirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Aslında Instagram, TikTok’tan özellik alma işine çoktan başlamıştı dolayısıyla bu da ilk esinlendiği özellik olmadı. Şirket, daha önce de Reels’e eklediği Remix aracıyla TikTok’un Duet özelliğine benzer bir işlev sunmuştu. Instagram, son güncellemesiyle birlikte Reels deneyimini TikTok’taki kullanım alışkanlıklarına daha da yaklaştırdı.