Instagram, Reels videosu izlerken dil konusunda sıkıntı çekenleri çok sevindirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz hakkında pek detay bulunmayan özellik, videolardaki metin ve sesleri otomatik olarak çevirebilecek.

Aralık ayında TikTok’u geçerek dünyanın en çok indirilen uygulaması olmayı başaran Instagram, artan popülaritesinin en büyük kaynağı olan kısa video özelliği Reels’a yenilikler eklemeye devam ediyor. Şimdi ortaya çıkan bir bilgi ise izlediği Reels videoları anlamayanların çok işine yarayacağa benziyor.

Yeni erişilebilirlik özelliği, uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanıdığımız Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Buna göre şirket, videolardaki metinlere ve seslere otomatik çeviri getirebilir.

Yapay zekâ dublajı görebiliriz

Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda Reels videolara çeviri özelliğinin geleceğini görebiliyoruz. Burada en çok dikkat çeken kısım, otomatik çevirilerin yalnızca videolardaki metinlere değil, seslere de geleceği. Özellikte, bununla ilgili “Başka dildeki uygun reels videolarda çevrilmiş metin ve sesleri göster” ifadeleri yer alıyor.

Paluzzi aslında bu tarz bir özelliği geçen hafta keşfetmişti. Şimdi ise üzerinde çalışıldığı neredeyse kesinleşmiş oldu. Geçen hafta paylaştığı ekran görüntüsünde “Sesi çevir” isimli bir bölüm ve ses kayıtları yer alıyordu. Detay bulunmasa da ses çevirilerinin yapay zekâ destekli dublajlar olabileceği öne sürülmüştü.

Otomatik çeviri hakkında bildiklerimiz bu kadar. Yapay zekâ destekli olup olmayacağını bilemiyoruz. Ancak Instagram’ın yapay zekâ hamlelerini artırdığını düşündüğümüzde yapay zekâyla dublaj yapılmış videolar görme ihtimalimiz bir hayli fazla. Bu tarz bir özellik, dil konusunda sorun çeken kullanıcıların çok işine yarayacaktır.

Özellik, şu anda geliştirilme aşamasında. Ne zaman çıkacağına dair bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Daha fazla bilgi geldiğinde sizinle paylaşacağız.