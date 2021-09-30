Facebook, iOS ve Android platformlarında Instagram Reels'lerinin paylaşılmasına izin vermeye başladı. Şimdilik sadece ABD sınırları içerisinde geçerli olan bu özelliğin, içerik üreticilerine prim ödeme sistemi olan Reels Play Bonus ile birlikte yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Facebook'un mobil uygulamasına gelen bu özellikle birlikte kullanıcılar ve içerik üreticileri, Instagram üzerinden yayınladıkları Reels'leri Facebook'ta da paylaşabilecek ve böylelikle marka işbirlikleri daha fazla kullanıcıya ulaşmış olacak.

Reels özelliği, şimdilik Facebook'un Haber Kaynağı ve Gruplar kısmında yer alıyor. Instagram'da yer alan Reels ile tamamen aynı detaylara sahip olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, doğrudan içerik oluşturucularının videolarını takip edebilecek.

Artık Reels videoları Facebook'ta da paylaşılabilecek

Facebook, içerik üreticilerini daha da sevindirecek yeni programını Reels ile birlikte duyurmuş oldu. Reels Play Bonus adı verilen bu program için 1 milyar dolarlık bütçe ayıran şirket, uygun gördüğü içerik üreticilerini Reels performanslarına göre prim benzeri ödül vermeye başlayacak.

Hem Reels hem de Reels Bonus Play özelliklerini şimdilik sadece ABD ile sınırlı tutan Facebook, yakın bir zamanda iki özelliği de küresel anlamda genişletmeyi planlıyor. Şu an içimn sadece ABD sınırları içerisinde olan kullanıcılar, Reels Bonus Play programına kaydolup ödül sistemi için uygun olup olmadıklarını kontrol edebilirler.