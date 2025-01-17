Instagram, kaybolan "aktivite" akışını geri getiren yeni bir sekme ekliyor. Arkadaş listesi, beğenileri kolayca görebilecek.

Instagram'ın beğenilen Reels videolarını arkadaş listesi ile paylaşabileceği ortaya çıktı. Kullanıcıların, arkadaşlarının etkileşimde bulunduğu videoları görebileceği bu yeni özelliğin Instagram’a kısa süre içinde eklenmesi bekleniyor.

Instagram, Reels sekmesinde büyük bir değişikliğe gidiyor. Kullanıcılar, arkadaşlarının beğendiği veya yorum yaptığı videoları yeni bir sekme üzerinden görüntüleyebilecek. Instagram CEO'su Adam Mosseri, bu yeniliği henüz bugün duyurdu.

Herkes beğendiklerinizi görebilecek

Kullanıcılar, beğenilen videolarla ilgili olarak hangi arkadaşlarının etkileşimde bulunduğunu ve kimlerin geçici not bıraktığını da görebilecekler. Hatta bu özellik için 2019 yılında kaldırılan eski “aktivite” akışına bir dönüş niteliğinde de diyebiliriz.

Yeni eklenecek olan bu sekme, kullanıcıların içerik üzerinde arkadaşlarıyla daha fazla etkileşime girmesini hedefliyor. Ancak, bu özellik bazı kullanıcılar için istenmeyen bir durum yaratabilir. Beğenilen videoların tüm arkadaşlara gösterilmesi, kullanıcıları daha temkinli davranmaya ve bazı içeriklere etkileşimde bulunmaktan kaçınmalarına neden olabilir. Aynı zamanda düşünülenin aksine her arkadaşlık ilişkisi benzer ilgi alanlarına sahip olmayı gerektirmez. TikTok'un kişiselleştirilmiş içeriği ise birçok kullanıcı için daha ilgi çekici bir deneyim sunuyor.