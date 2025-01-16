X'in rakibi olarak doğan Bluesky, bu kez de Instagram'a rakip oldu. Birkaç hafta sonra kullanıma sunulacak Flashes isimli yeni platform, Instagram'a alternatif olacak.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Instagram rakibi bir platform olan Pixelfed'in iOS ve Android uygulamalarının yayımlandığından bahsetmiştik. Bugün yine benzer bir gelişme ile karşınızdayız.

Bu kez de X'in rakibi olan Bluesky, yine Instagram'a rakip olacak yeni platformunu duyurdu. "Flashes" olarak isimlendirilen platform, Sebastian Vogelsang isimli bir geliştirici tarafından hayata geçirildi ve Bluesky'ın AT protokolü üzerine inşa ediliyor. Yapılan açıklamalara göre Bluesky'daki gönderiler Flashes'ta, Flashes'ta paylaştığınız gönderiler ise Bluesky'da görünebilecek.

Flashes böyle görünüyor

Sebastian Vogelsang tarafından yapılan açıklamaya göre Flashes, Instagram'ın doğrudan kopyası olmayacak. Kullanıcılar, bir gönderide en fazla 4 fotoğraf veya 1 dakika uzunluğunda videolar yükleyebilecekler. Vogelsang'a göre platform, Instagram kadar gelişmiş özelliklere sahip olmayacak.

Sebastian Vogelsang, Flashes platformunu birkaç hafta içerisinde kullanıma sunacağını açıkladı. Bakalım bu platformlar, Instagram'ı köşeye sıkıştırmayı başarabilecekler mi...