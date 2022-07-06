Instagram üzerinde başlatılan “SMA ilaçları 1 TL olarak faturamıza yansısın” kampanyası, sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü şarkıcı Haluk Levent de kampanya hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde sıkça görülmeye başlayan SMA, ne yazık ki pek çok ailenin zorlu zamanlar geçirmesine neden oluyor. Kalıtsal bir hastalık olan SMA, bebeklerin çok zor şartlar altında yaşamalarına ve maalesef hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor.

Yüksek fiyatlı ve ülkemizde kullanıma sunulmamış ilaçlar ise bu bebeklerin tek çaresi olarak biliniyor. Ancak ilaçların fiyatları nedeniyle ülkemizdeki pek çok aile bu ilaçları alamıyor.

“SMA ilaçları 1 TL olarak faturamıza yansısın”

Kısa süre önce Instagram’da viral olan neredeyse 1 milyon destekçiyi bulan bu kampanya, SMA hastası çocuklar için gereken ilaçların ücretlerinin 1 TL olarak vatandaşların elektrik,su ve doğalgaz gibi faturalarından alınması üzerineydi. Kimi vatandaşlar bu kampanyaya destek verirken kimileri ise kampanyaya karşı çıkarak ilaçları ödeyenin vatandaşlar değil de devlet olması gerektiğini savundu. Ünlü şarkıcı ve AHBAP platformunun kurucusu olan Haluk Levent de bu kampanyaya karşı çıkanlar arasındaydı.

Sosyal medya ikiye bölündü