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Yeni FIFA Oyununu Az Daha 2K'in Geliştireceği Ortaya Çıktı: Peki Anlaşma Neden Gerçekleşmedi?

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Sızıntılara göre EA ile lisans anlaşması sona eren FIFA ile 2K uzun süre masaya oturdu ve anlaşma son anda iptal oldu.

Yeni FIFA Oyununu Az Daha 2K'in Geliştireceği Ortaya Çıktı: Peki Anlaşma Neden Gerçekleşmedi?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA ile anlaşmasını geçtiğimiz yıllarda sona erdiren FIFA, yeni futbol oyunu için bir süredir kendine ortak arıyordu.

Sektörden gelen son sızıntılara göre NBA 2K serisiyle harikalar yaratan 2K Games ile FIFA’nın yolları kesişti, hatta taraflar masada el sıkışmaya inanılmaz yaklaştı ancak ne yazık ki bu anlaşma son düzlükte iptal edildi.

İçerikten Görseller

Yeni FIFA Oyununu Az Daha 2K'in Geliştireceği Ortaya Çıktı: Peki Anlaşma Neden Gerçekleşmedi?
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10 yıllık dev plan

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Sports Gamers Online (SGO) tarafından paylaşılan rapora göre iki dev isim arasındaki görüşmeler basit bir fikir alışverişinden çok daha fazlasıydı. Taraflar sözleşme maddelerini, lisans anlaşmalarını ve hatta oyunda yer alacak modları bile detaylandırmıştı.

2K cephesi, Dünya Kupası haklarını ve FIFPRO oyuncu lisanslarını içeren tam 10 yıllık uzun vadeli bir kontrat istiyordu. Hatta oyunda, efsanevi menajerlik oyunu Football Manager’ın daha hafif ve dinamik bir versiyonu olacak bir "kulüp sahipliği" modunun bile planlandığı sızdırıldı. Geliştirici ekip ufaktan toplanmış, EA'in mevcut serisine kök söktürecek bir yapım için kollar sıvanmıştı.

Peki anlaşma niye suya düştü?

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Her şey harika giderken anlaşmanın bozulma sebebi, FIFA’nın bitmek bilmeyen "hızlı para" arzusu oldu. FIFA, 2K’in uzun vadeli ve sağlam temelli planını beklemek yerine, Netflix ile ortaklaşa çıkardıkları mini Dünya Kupası oyunu gibi daha hızlı ve kısa vadede yüksek kâr getirecek projelerin peşinden gitmeyi seçti.

Şimdilik iki taraftan da resmî bir açıklama gelmiş değil ve görünüşe göre EA, bir süre daha tahtında yalnız kalmaya devam edecek.

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