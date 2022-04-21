Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram, kısa sürede en büyük rakibi haline gelen TikTok'taki içerikleri kendi 'Reels' bölümünde görmekten sıkılmışa benziyor. Şirket, bu durumu ortadan kaldırmak ve içerik üreticileri Reels'e özel içerikler oluşturmaya zorlamak için yeni özellikler duyurdu.

Kısa sürede yüz milyonlarca kişiye ulaşan Tiktok ile kıyasıya rekabet içinde olan Instagram, kendi içerik üreticilerinin Reels olarak Tiktok videolarını paylaşmasından rahatsız olmuş gibi görünüyor. Instagram, Reels'te sürekli Tiktok videoları paylaşılması sebebiyle özgün içerik sıkıntısı yaşıyor.

Bu duruma bir çare arayan Instagram, üç yeni özellik ile özgün içerik sayısını arttırmayı hedefliyor. Instagram Reels bölümünde fazlaca bulunan TikTok videolarını azaltmak için 'akıllı sıralama' üzerinde çalışan şirket, Tiktok videolarının Reels'teki dolaşımını sınırlayacak.

Instagram, özgün içerikleri öne çıkaracak

Instagram başkanı Adam Mosseri, yayınladığı videoda yeni özellikleri anlattı. Buna göre Instagram'da bolca yer alan 're-post' içerikler ile farklı platformlarda yapılıp Reels'e atılan içeriklerin kullanıcının öne çıkmasına bir engel konulacak. Kullanıcılar, hesabın ve videonun öne çıkabilmesi için videoyu Reels'in kendi video düzenleyicisinde oluşturacak. Bu sayede içerik üreticiler farklı kişilerin ya da platformların videolarını direkt paylaşmak yerine, Reels için yeni bir video üretmek durumunda olacaklar.

İçerik üreticilerinin, Instagram'ın geleceği için çok önemli olduğunu söyleyen Mosseri, özgün olmayan hesapların önerilenlere ve keşfete çıkma olasılığının düşük olacağını da açıkladı. Gelen sorular ise ağırlıklı olarak "Özgün içeriği nasıl anlayacaksınız?" oldu. Buna da cevabı yine Instagram başkanı verdi.

Özgün içeriği kesin olarak bilemeyeceklerini söyleyen Adam Mosseri, bir içeriğin özgün olup olmadığını anlayabilmek için Instagram'a sınıflandırıcı özellikler ekleneceğini belirtti. Bu sayede platform videonun daha öncesinde paylaşılıp paylaşılmadığını anlayabilecek.