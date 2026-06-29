Instagram'a Yeni Algoritma Özellikleri Geliyor: Algoritmanızı "Gerçek Anlamda" Kontrol Edebileceksiniz!

Instagram, "Senin Algoritman" özelliğini uygulamada daha fazla yerde karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor.

Çok kez Instagram’da gezinirken "Ben bunu neden görüyorum şimdi?" diye düşünmüşüzdür. Görünüşe göre platformun patronu Adam Mosseri de hâlimizden anlamış olacak ki kontrolü tamamen bize bırakacak yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Artık Instagram'daki canımızı sıkan içerikleri tek tek ayıklamak yerine, algoritmayı bizzat eğitebileceğiz.

Algoritmayı kendiniz düzenleyin

Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız hayatımıza giren "Senin Algoritman" özelliği, yakında uygulamanın her köşesinden karşımıza çıkacak. Mosseri’nin paylaştığı test aşamalarındaki yenilikler heyecan verici:

Yukarıdan Aşağı Çekme : Ana sayfa akışını aşağıya doğru fazlaca kaydırdığınızda karşınıza direkt algoritma ayar menüsü çıkacak.

: Ana sayfa akışını aşağıya doğru fazlaca kaydırdığınızda karşınıza direkt algoritma ayar menüsü çıkacak. Reels Güncellemesi : Bir Reels videosunu yukarı kaydırdığınızda, ne tür içerikleri daha çok veya daha az görmek istediğinizi seçebileceğiniz hızlı bir panel açılacak.

: Bir Reels videosunu yukarı kaydırdığınızda, ne tür içerikleri daha çok veya daha az görmek istediğinizi seçebileceğiniz hızlı bir panel açılacak. Hızlı Butonlar: Her Reels videosunun altında "Bunun gibileri daha çok göster" veya "Bir daha karşıma çıkarma" diyebileceğiniz pratik butonlar yer alacak.

Mosseri, bu özelliğin sadece kuytu köşede kalmış bir ayar olmasını istemediklerini, Instagram deneyiminin tam merkezine oturmasını hedeflediklerini belirtiyor.