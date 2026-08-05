YouTube, Yapay Zekâ ile Üretilen Birçok Video Türünün Para Kazanmasını Durduruyor: İşte O Türler!

YouTube, platformu kaplayan düşük kaliteli ve üretken yapay zekâ tabanlı içeriklere karşı YouTube Partner Programı kurallarını güncelledi.

Üretken yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte YouTube, "AI slop" olarak adlandırılan düşük kaliteli ve seri üretim yapay zekâ içeriklerinin istilasına uğradı. Öyle ki Merriam-Webster tarafından 2025 yılının kelimesi seçilen "slop" kavramı, içerik ekosisteminin merkezine oturdu. Geçtiğimiz yıl The Guardian tarafından paylaşılan veriler, platformda en hızlı büyüyen her 10 kanaldan 1’inin tamamen yapay zekâ odaklı olduğunu gösteriyordu ancak izleyici eğilimleri bu durumun tam aksini işaret ediyor. Fortune verilerine göre kamuoyunun yalnızca %26'sı yapay zekâya olumlu bakıyor.

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YouTube Güvenlik ve Güvenilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Matt Halprin, Creator Insider röportajında platformun yapay zekâ politikalarındaki yeni dönemi detaylandırdı. YouTube, üretken yapay zekâ araçlarının kullanımına tarafsız yaklaştığını ve teknolojinin kendisine savaş açmadığını vurguluyor ancak YouTube Partner Programı bünyesindeki terimler "tekrarlayan içerik" tanımından "otantik olmayan içerik" tanımına kaydırıldı. Amaç, yapay zekâ kullansa dahi içerik üreticilerinin videolarına özgün bir emek ve yaratıcılık katmasını zorunlu kılmak.

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Bu video türlerinin para kazanması engellenecek:

Getirilen kısıtlamalar tüm videoların platformdan silinmesini öngören Genel Topluluk Kuralları'ndan farklı işliyor ve doğrudan YPP kapsamında para kazanma şartlarını hedef alıyor. Matt Halprin'in açıklamalarına göre platformda yer alan ancak reklam geliri elde etmesi yasaklanan üç temel yapay zekâ içerik kategorisi şunlar: