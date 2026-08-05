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WhatsApp'a Her Biri Birbirinden Kullanışlı 3 Harika Özellik Geldi

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WhatsApp, grup sohbetlerine kullanıcıları çok sevindirecek 3 harika özellik ekledi.

WhatsApp'a Her Biri Birbirinden Kullanışlı 3 Harika Özellik Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, daha iyi bir deneyim sunmak için düzenli olarak yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturuyor. Dün akşam saatlerinde ise şirket, uygulamaya her bir birbirinden kullanışlı 3 yeni işlev eklediğini duyurdu.

Paylaşılan bir blog gönderisiyle duyurulan yeni özellikler, WhatsApp’taki grup sohbetleri için geliştirildi. Artık grup sohbetlerinde çok işinize yarayacak yenilikler olacak. Gelin bunların detaylarına bakalım.

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WhatsApp'a Her Biri Birbirinden Kullanışlı 3 Harika Özellik Geldi
wap

Daha iyi anketler, @herkes ve mevcut gruplardan grup sohbeti oluşturma

wap

WhatsApp, günlük iletişimde ve grup içi karar alma süreçlerinde sıkça başvurulan anket özelliğini baştan aşağı yeniledi. Yapılan geliştirmeler sayesinde kullanıcılar artık açtıkları anketler için belirli bir bitiş zamanı belirleyebilecek. Böylece süre dolduğunda oylama otomatik olarak kilitlenecek ve karar alma süreçleri uzamadan hızlıca neticelenecek.

Bunun yanı sıra grup üyelerinin tercihlerini paylaşırken daha rahat hissetmelerini sağlamak adına oyların kime ait olduğunu gizleyen anonimleşme seçeneği de sunuldu. Anket açıldıktan sonra fark edilen hataları düzeltmek veya ek şeyler eklemek isteyenler için de ilk 15 dakika içerisinde soruları düzenleme imkânı sunulacak.

Kalabalık sohbetlerde gözden kaçan önemli mesajlar için platforma uzun zamandır beklenen “@herkes” etiketleme sistemi sonunda eklendi. Okul, iş veya acil etkinlik duyuruları gibi kritik durumlarda gruptaki herkese tek bir bildirimle ulaşmak artık mümkün hâle geliyor. Üstelik bu bildirimler, sohbet grubu kullanıcı tarafından sessize alınmış olsa dahi iletilebiliyor. Ayrıca spam ve gereksiz bildirim kirliliğini önlemek adına birtakım sınırlamalar ve kullanıcı kontrolleri de sisteme dahil edilmiş durumda. kişiden fazla üyesi bulunan büyük gruplarda @herkes etiketini sadece grup yöneticileri kullanabilecek. Ayrıca isteyen @herkes bildirimlerini sessize alma imkânına da sahip olacak.

Grup deneyimini iyileştiren bir diğer önemli adım ise mevcut sohbet grupları içerisinden pratik şekilde yeni grup oluşturma altyapısı. Kullanıcılar artık kişileri rehberden veya sohbet listesinden tek tek seçmek zorunda kalmadan, bulundukları gruptaki kişilerle tek bir dokunuşla ayrı bir sohbet başlatabilecek. Bu özellik özellikle ana grubu mesaj kirliliğine boğmak istemeyen durumlar için tasarlandı. Sürpriz parti organizasyonları, alt çalışma grupları veya özel bir konuyu daha derinlemesine tartışmak isteyen üyeler, ana gruptan kopmadan hızlıca yan sohbet alanları oluşturabilecek.

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