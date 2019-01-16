Facebook hesabınıza giriş yapamıyor musunuz? Haberimizdeki yöntemleri deneyerek hesabınızı kurtarma ihtimalinizi artırabilirsiniz.

Eğer siz de Facebook şifresini unutanlardansanız, yalnız değilsiniz. Facebook, şifresini unutan kullanıcılar için belirli yöntemler geliştirmiş durumda ve bu haberimizde sizler için giriş yapamadığınız Facebook hesabınızı kurtarmanın yollarını inceleyeceğiz.

Farklı durumlarda farklı yöntemler kullanıldığı için haberin hepsini okumanızı tavsiye ediyoruz. Haberde sorularınıza cevap bulamazsanız yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir cihazda hala Facebook’a bağlı mısınız?

Hesabınızı kurtarmaya çalışmadan önce başka bir cihazda hala hesabınıza erişim sağlayıp sağlayamadığınıza bakmak çok daha sağlıklı bir hareket olacaktır. Eğer herhangi bir şekilde Facebook hesabınıza ulaşabiliyorsanız, bir sıfırlama koduyla uğraşmadan şifrenizi kurtarabilirsiniz.

Standart hesap kurtarma yöntemlerini deneyin

Hesabınızın açık olduğu bir cihaz bulamadığınızı varsayıyoruz. Bu noktada hesap kurtarma işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Mümkünse daha önceden Facebook’a giriş yaptığınız bir bilgisayar ya da ağ seçmeniz yararınıza olacaktır.

Öncelikle hesabınızı bulmanız gerekmektedir. Facebook hesap bulma sayfasına gidip e-posta adresi ya da telefon numaranızı verilen boşluğa girin. Boşlukta ‘telefon veya e-posta’ yazsa da, Facebook kullanıcı adınızla da giriş yapabilirsiniz.

Hesabınızı bulduktan sonra hesabınızın bir özetini göreceksiniz. Daha ileriye gitmeden önce hesabın size ait olduğundan emin olun.

Eğer e-posta adresinize ya da telefonunuza erişiminiz varsa hesabınızın şifresine ulaşabilirsiniz. Ancak bunlara erişiminiz yoksa diğer adımımızı deneyebilirsiniz.

Güvenilir hesapları deneyin

Eğer Facebook hesabınızda güvenilir hesaplar bulunuyorsa onların yardımlarını isteyebilirsiniz. Üç ila beş arasında olan güvenilir hesapları ortaya çıkarmak için en azından birinin tam adını hatırlamanız gerekiyor. Hesabınızı kurtarmak için yalnızca üç hesaptan kod almanız gerektiğini de hatırlatırız.

Eğer güvenilir hesap ayarlamadıysanız, şifrenizi sıfırlamak için güvenlik sorularını cevaplamanız gerekebilir.

Hesabınız hacklendi mi?

Hesabınızın hacklenmesi durumunda bunu Facebook’a bildirebilirsiniz. Bu durumda da yukarıdaki adımlara benzer bir işlem uygulayacaksınız. Eski şifrelerinizden birini girerseniz hesabınızı kurtarabilirsiniz.

Hala hesabınıza erişim sağlayamıyor musunuz?

Eğer tüm bu yöntemler işe yaramazsa direkt olarak Facebook ile iletişime geçebilirsiniz. security@facebookmail.com adresine mail atarak durumu tartışabilirsiniz. Bu durumda ehliyet ya da kimlik gibi bir belgeyle kendi kimliğinizi kanıtlarsınız hesabınıza giriş sağlayabilirsiniz.

Not: Facebook hesabınızdaki isim gerçek isminiz değilse bu yöntemdeki başarı oranınız neredeyse sıfıra düşer.

Hesabınızı nasıl kurtarabileceğiniz hakkında sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalıştığımız haberimizin sonuna geldik. Eğer tüm bu yöntemler başarısız olursa her zaman yeni bir Facebook hesabı açabileceğinizi unutmayın.