Bir süredir yaptığı paylaştığı her reklam içeriğinde Apple'ı hedef alan Intel, son reklam görüntüsünde de aynı şeyi yaptı. Söz konusu reklam görüntüsünde Core i7-1185G7 işlemciyi tanıtan Intel, bu kez de Intel işlemci kullanmayan bir MacBook Pro'yu Intel işlemciliymiş gibi gösterdi.

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Intel, bir süredir Apple'la kafayı bozdu. Bunun nedeni ise Apple'ın geçtiğimiz yıl itibarıyla Intel tarafından üretilen işlemcileri kullanmayı bırakarak, kendi ürettiği "Apple Silicon" işlemcilere geçiş yapmış olması. Elbette böylesi bir durum Intel'e maddi anlamda zarar verdi ancak Intel, bu durumu resmen ergen kavgasına dönüştürmüş durumda. Şirket durup durup, Apple'a bir şekilde bulaşmaya çalışıyor.

Intel, son dönemlerde yaptığı reklam kampanyalarının tümünde bir şekilde Apple'ı hedef alır hale geldi. Örneğin birkaç ay önce paylaşılan bir reklam kampanyasında M1 işlemcinin ARM tabanlı olmasına takılan Intel, başka bir reklam kampanyasında da Apple Mac'ler yerine sıradan PC'lerin neden daha avantajlı olduğundan bahsetmişti. Şimdi yine bunlara benzer bir olay gerçekleşti. Intel bu kez, aslında öyle olmasa da bir MacBook'u kendi reklamında Intel işlemciliymiş gibi gösterdi.

İşte Intel'in o reklam afişi

Intel, söz konusu reklam afişinde ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en iyi işlemcisinden bahsediyor. Şirkete göre bu işlemci, Core i7-1185G7'nin ta kendisi. Burada kadar her şey normal. Neticede bir işlemci üretimi yapan bir şirket, kendi işlemcisini dünyanın en iyisi olarak lanse edebilir. Ancak yukarıdaki görüntüde yer alan MacBook Pro, ne yazık ki Intel'in Core i7-1185G7 işlemcisini kullanmıyor. Paranoya yaptığımızı düşünüyor olabilirsiniz ancak o MacBook Pro'nun Intel işlemci kullanmadığını ispat etmemizi sağlayacak bazı delillerimiz mevcut.

Eğer yukarıda yer alan dizüstü bilgisayarın bağlantı noktalarına ve Touch Bar bölümüne bakarsanız, bu ürünün bir MacBook Pro olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Apple'ın Intel işlemciye sahip olan son MacBook Pro'su ise 10. nesil işlemciler kullanıyordu ve 13 inç büyüklüğündeydi. Dizüstü bilgisayarı kullanan tüketicinin oyun oynuyor gibi görünüyor oluşu ise bu MacBook Pro'nun büyük ekranlı olduğunun açık bir göstergesi. Apple, 2019 yılında piyasaya sürdüğü 16 inç ekranlı MacBook Pro'da ise 9. nesil Intel işlemci tercihi yapmıştı. Öte yandan, kullanıcının kulağındaki kulaklığın da Apple Beats gibi görünüyor oluşu da dikkatlerden kaçmıyor.

Intel'de kısa bir süre önce CEO olarak görev almaya başlayan Pat Gelsinger, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bunun rekabete dayalı bir eğlence olduğunu söylemişti. Ayrıca Apple'ın istemesi halinde Intel'in M1 işlemci üretimi de yapabileceğini söyleyen Gelsinger, sanki bugünlerin geride kalacağını ve bir sabah uyandıklarında en büyük müşterilerinden bir tanesinin yeniden Apple olacağını düşünüyor gibi görünüyor. Apple'sa bu konunun üzerinde pek de durmuyor.