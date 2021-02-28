Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S İşlemci Satılmaya Başladı

Resmi lansman tarihi 16 Mart 2021 olan Intel Core i7-11700K işlemci bir Alman perakende firması tarafından satışa sunuldu. İlk paketleri alan ve işlemciyi kullanmaya başlayan kullanıcılar CPU testlerine kadar işlemci konusunda birçok bilgiyi ifşa etti.

Almanya’da bir parakende firması, 469 Euro’ya Intel Core i7-11700K işlemciyi satışa sunmaya başladı. Core i7-10700K işlemciye göre 150 Euro daha pahalı satışa sunulan işlemcinin performansıysa göz dolduruyor. Intel'in henüz 11. nesil Core ailesini detaylandırmamasından dolayı satıcının ilk etapta dolandırıcı ya da ön sipariş için ürünleri satışa açtığı düşünüldü, ancak işlemciler herhangi bir sorun yaşanmadan ürünü sipariş edenlerin eline ulaştı. Intel'in yeni işlemci ailesini 16 Mart'ta detaylandırıp 30 Mart'ta da satışa sunması bekleniyor.

Rocket Lake mimarili 11.nesil Intel Core i7’nin en büyük farkı Cypress Cove çekirdek mimarisi. Rocket Lake-S işlemciler yeni nesil çekirdek mimarisi sayesinde çift haneli IPC iyileştirmeleri sunuyor ve tek çekirdek performansında %20'e varan performans artışı yaşatıyor.

Core i7-11700K işlemcinin kutu açılış videoları ortaya çıktı

Core i7-11700K, 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşuyor. Core i9-11900K ile aynı çekirdek performansına sahip işlemcinin çalışma hızı ise biraz daha düşük. İşlemcinin hız aşırtmayla 5 GHz'e kadar çıkış yapabileceği belirtilirken performansının ise üst düzey olması bekleniyor.

Kutu açılış videoları birçok forumda ortaya çıkan Core i7-11700K’nın perakende ambalajlarının daha önce ortaya çıkan kutu tasarımından daha iyi olduğu belirtiliyor. İşlemcinin kutusunda ise fan olmadığı belirtiliyor.

Core i7-11700K Cinebench testleri yayınlandı

Cinebench testlerinde Core i7-11700K, stok haliyle AMD Ryzen 2990WX’in altında kalıyor. Bununla beraber yine i9-9880H’nin önüne geçiyor. Performans açısından rakiplerine kıyasla biraz geride kalan işlemci, ufak bir hız aşırtmayla çok daha güçlü bir deneyim sunabilir.

Yapılan testlerdeki anakart, ekran kartı vb. özellikler işlemci performansı için oldukça önemli. Şimdiden belirtmek gerekiyor ki yeni nesil işlemcilerin grafik performansı dahil her noktada çok fazla önemi var. Ülkemizde henüz ne kadara satışa çıkacağını bilmediğimiz Core i7-11700K’nın Almanya fiyatına bakınca vergisiz fiyatının en az 4210 TL olacağı kesin gibi.