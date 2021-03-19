Intel, Apple'ın M1 işlemcisiyle ilgili bir internet sitesi oluşturdu. Bu internet sitesinde standart PC'ler ile M1 işlemcili Mac modellerini kıyaslayan Intel, standart PC'lerin çok daha avantajlı olduğunu söylüyor. Ancak şirket, elindeki son kaleden de olmamak için, kıyaslamayı biraz abartmış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre bilgisayar sektörünün temelini oynatacak bir adım attı. Bu bağlamda "M1" olarak isimlendirdiği bir işlemciye sahip ilk bilgisayarlarını piyasaya süren şirket, böylelikle özellikle de Intel'i köşeye sıkıştırmış oldu. Zira şirket, bugüne kadar piyasaya sürdüğü bilgisayar modellerinde Intel işlemcileri tercih etmişti. Ancak M1 işlemcinin piyasaya sürülmesi, Intel devrinin sonuna gelindiği anlamına geliyordu.

Apple'ın M1 işlemcilerini piyasaya sürmesi, yalnızca donanım değil yazılım sektörünü de derinden etkiledi. Çünkü geliştiricilerin, sahip oldukları yazılımları yeni işlemciye göre optimize etmeleri gerekiyordu. Elbette bu da ekstra iş gücü demekti. Tüm bunların farkında olan Intel, eline geçen fırsatı değerlendirerek M1 işlemciye karşı bir "karalama kampanyası" başlattı. Konuyla ilgili bir internet sayfasını yayına alan şirket, tüketicileri M1 işlemciye bakışını değiştirecek bilgiler veriyor.

Intel'e göre sıradan bir PC ile M1 işlemcili bilgisayarlar arasındaki farklar şöyle

Intel, oluşturduğu sayfada yukarıda yer alan görseli paylaşıyor. Bu görselde sıradan PC ile M1 işlemcili Mac modellerinin arasındaki farklara değinen şirket, doğru şeyler söylüyor olsa da açıkçası biraz abartıyor. Peki Intel'e göre standart PC'ler ile M1 işlemcili Mac'ler arasında ne gibi farklar var? Dilerseniz hemen, Intel'in iddialarına yakından bakalım.

Intel'in açıklamalarına göre standart bir PC, farklı form faktörlerinde tercih edilebiliyor. Ayrıca bu tür bilgisayarlarda dokunmatik tam ekran, çoklu 4K ekran desteği, harici donanım desteği gibi özellikler yer alıyor. Standart bilgisayarların oyun ve yazılım alanında da sınırsız olduğunu söyleyen Intel, M1 işlemcili Mac bilgisayarlar içinse tam tersi şeyler söylüyor.

Intel'in yaptığı açıklamalara göre Apple'ın M1 işlemcileri ise ekstra cihaz ve donanımlara ihtiyaç duyuyor. Ayrıca bu ürünler, dokunmatik ekran yerine yalnızca Touch Bar desteği sunuyor. Benzer bir şekilde bu işlemcinin yalnızca bir adet harici ekrana destek verdiği, harici donanım, oyun ve yazılım desteğinin ise kısıtlı olduğunu söyleyen Intel, standart PC'lerin çok daha avantajlı olduğunu anlatmaya çalışıyor.

Intel tarafından yapılan açıklamalar genel hatlarıyla doğru olsa da Apple, M1 işlemciler ile bilgisayar sektörünün geleceğini değiştirmeye çalışıyor. Elbette böylesi bir durum pek de kolay değil. Ancak yıllar önce de hiç kimse, AMD'nin işlemci konusunda Intel'e kafa tutabileceğini düşünmüyordu. Böylesi bir durumun Apple cephesinde de yaşanması fazlasıyla olası ve Intel, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacak gibi görünüyor.

Eğer Intel'in Apple M1 işlemciye yönelik oluşturduğu sayfayı incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.