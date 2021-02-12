Ay başından bu yana yeni bir reklam kampanyası yürüten Intel, söz konusu reklam kampanyasında Apple'ın M1 işlemcisinin "yapamadıkları" üzerinden tüketicilerin dikkatini çekmeye çalıştı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz yıl tanıtmış olduğu olduğu Apple Silicon M1 işlemci ile birlikte Mac’lerde kendi işlemcilerini kullanmaya resmen başlamıştı. Bu geçiş, Apple’ın uzun yıllardır bir numaralı işlemci tedarikçisi olan Intel ile arasının açılmasına neden oldu ki Intel’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı agresif paylaşımlar, bu durumu açık bir şekilde gösteriyor.

Apple’ın yeni M1 işlemcisi, performans ve verimlilik noktasında pek çok dikkat çekici avantaj sunuyor olsa da ARM tabanlı bir işlemci olması dolayısı ile standart Intel işlemcili bilgisayarların yapabildiği pek çok görevi -en azından şu an için- yapamıyor. Intel de Twitter hesabından paylaşmış olduğu tweetlerde tam olarak bu konuya parmak basıyor.

Intel, Windows PC'lerin yeteneklerini M1 işlemcili Mac'ler ile karşılaştırıyor

10 Şubat’ta paylaşmış olduğu bir tweetin açıklamasına “Yalnızca bir PC, bilim insanlarına ve oyunculara benzer güç sunar” diyen Intel, paylaşmış olduğu görselde ise “Eğer bir roket fırlatmaya güç verebiliyor ya da Rocket League’i çalıştırabiliyorsanız, bir Mac’te değilsiniz demektir” ifadelerini kullandı.

2 Şubat’ta bir başka agresif paylaşımda daha bulunmuş olan Intel, açıklamada “Yalnızca bir PC, tek bir cihaz ile tablet modu, dokunmatik ekran ve dokunmatik kalem desteği sağlayabilir” ifadelerini kullanırken paylaşmış olduğu görselde de “Eğer Photoshop’taki küçük resimleri parmağınız ile çevirebiliyorsanız, bir Mac’te değilsiniz demektir” dedi.

Söz konusu agresif reklam kampanyası boyunca Apple’a sataştığı birkaç tweet daha attı ve paylaştığı tüm tweetler, ünlü teknoloji influencer’ı Jon Rettinger ile gerçekleştirmiş oldukları sponsorluk neticesinde yayınlanan bir videonun bağlantısına yönlendiriyordu. Intel’in kampanya süresinde işlemcilerin performanslarından ziyade “yeteneklerini” karşılaştırmasının da dikkat çekici bir detay olduğunu söyleyebiliriz.

Intel'in M1 işlemcili Mac'leri hedef aldığı paylaşımlarda yönlendirdiği Jon Rettinger'ın videosu