Intel Core i7-11700K'ninGeekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen 11. Nesil Intel Core i7-11700K, kıyaslama platformu Geekbench'te ortaya çıktı. İşlemcinin hem tek hem de çok çekirdekli testlerde AMD rakibi Ryzen 7 5800X'i geride bıraktığı görülebiliyor.

Intel'in yeni 11. Nesil Core i7-11700K işlemcisi, 5,0 GHz'e ulaşan saat hızlarıyla Geekbench veritabanında tespit edildi. Şirketin AMD'ye rakip okuyacak yeni işlemcisi, Skylake tabanlı işlemcilere kıyasla IPC'yi (döngü başına komut sayısı) büyük oranda artırması beklenen Cypress Cove çekirdek tasarımına dayanıyor.

Kıyaslama sonuçlarına geçmeden önce Core i7-11700K'nin teknik detaylarından bahsetmek gerekirse 3,60 GHz taban saat hızında çalışan işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığından oluşuyor. Hız aşırtmayla birlikte saat hızı 5,0 GHz'e kadar çıkabilse de 14 nm'lik üretim süreci, i7-11700K'nin 7 nm teknolojisiyle üretilen AMD rakiplerine kıyasla güç tüketiminde bir adım geride kalmasına neden oluyor.

Intel Core i7-11700K Geekbench sonuçları:

Gigabyte AORUZ 490 Master adlı 400 serisi anakart platformunda test edilen Core i7-11700K, yapılan tek çekirdekli testte 1807, çok çok çekirdekli testte ise 10.673 puan almayı başardı. Bu sayıları biraz daha anlamlı kılmak için işlemcinin, selefi i7-10700K'ya kıyasla tek çekirdek için %34 ve çok çekirdek için %26 daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu sayıları, AMD tarafındaki rakibi Ryzen 7 5800X ile karşılaştıracak olursak da Intel Core i7-11700K işlemcinin hem tek çekirdek hem de çok çekirdek tarafında yaklaşık %9 daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Bununla birlikte i7-11700K'nin, AMD'nin tepe modeli Ryzen 9 5950X'e kıyasla da tek çekirdekte daha güçlü olduğunu görebiliyoruz. Çok çekirdekli testlerdeyse Ryzen 9 5950X, 14.471 puanla zirvede bulunuyor.

AMD Rocket Lake ailesinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşlemcilerin raflardaki yerini almasıyla birlikte gerçek dünya testleri de ortaya çıkacaktır. Intel'in AMD karşısında galip gelip gelemeyeceğini de o zaman göreceğiz.