ASUS'un destek sitesinde yer alan listelemeler, RTX 3080 Ti 20 GB ve RTX 3060 12 GB kartların geleceğine yönelik söylentileri doğrulamış oldu.

GeForce RTX ekran kartı serileri her zaman için söylentilerin merkezinde yer alıyor. Son söylentilerde de firmanın GeForce RTX 3080 Ti ve RTX 3060 kartları piyasaya süreceği iddiaları bulunuyordu. Görünüşe göre ASUS bu bilgileri doğruladı.

Bu bilgilerin bilerek mi yoksa bilmeden mi paylaşıldığı ise şu anda kesin değil. Firmanın destek sitesinde yer alan seçenekler arasında GeForce RTX 30 serisinin iki yeni üyesinin eklenmesi, firmanın kartları doğrulaması olarak görülüyor.

Yeni Ampere kartlar mı geliyor?

Normalde, yeni Ampere kartların gelmesi sürpriz olur. NVIDIA, 17 Eylül'de GeForce RTX 3080 ile dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra da GeForce RTX 3090 gelmişti. 29 Ekim'de de GEForce RTX 3070'i görmüştük.

2 Aralık'ta ise uzun süreli söylentiler gerçek çıkmış ve şu andaki en uygun fiyatlı Ampere kart olan, 399 dolarlık GeForce RTX 3060 Ti'ı görmüştük. Duyurulan kartlar yukarıda saydıklarımızla sınırlı kalmıştı.

Bu süreçte de yeni Ampere kartlar hakkında söylentiler birer ikişer ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu ayın başlarında HP sürücü ID listesinde GeForce RTX 3080 Ti'yı görmüştük. ASUS listelemesi de bu durumun bir doğrulaması oldu.

ASUS kartları kaldırdı

ASUS daha sonra menüsünden duyurulmamış kartların olduğu girileri kaldırdı. Yine de söz konusu internet olduğu için birileri çoktan kartların yer aldığı listelemelerin ekran görüntülerini almıştı. Bu ekran görüntülerinde GeForce RTX 3080 Ti 20 GB kartlı ROG ve 12 GB'lık RTX 3060 kartlı cihazlar yer alıyor.

Görünüşe göre Ti versiyonda bellek miktarı iki katına çıkacak, kartlar GDDR6X kullanmaya devam edecek. Diğer özellikleri görmek ise mümkün olmadı. Referans açısından standart GeForce RTX 3080, 8704 CUDA çekirdeğe, 1440 MHz temel ve 1710 MHz boostlanmış hıza sahipti.

Bu kartların gerçekten piyasaya çıkıp çıkmayacağı ya da fiyatlarının nasıl belirleneceği şu anda bilinmiyor. Yine de hem HP'nin hem de ASUS'un yeni modelleri öne çıkaran listelemeleri, bu kartların yakın zamanda çıkacağına işaret ediyor.