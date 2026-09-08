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Intel İşlemcilere Bir Zam Daha Yolda: Fiyatlar %10 Artacak!

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Intel, artan maliyetler nedeniyle 5 Ekim itibarıyla işlemci fiyatlarına yaklaşık %10 oranında yeni bir zam yapmaya hazırlanıyor.

Intel İşlemcilere Bir Zam Daha Yolda: Fiyatlar %10 Artacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Intel, PC işlemcileri için yeni bir fiyat artışına hazırlanıyor.

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Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre şirket, işlemci fiyatlarını 5 Ekim itibarıyla yaklaşık %10 oranında artırmayı planlıyor. Fiyat artışının hangi işlemci ailelerini kapsayacağı veya masaüstü ve mobil ürünlerin tamamını etkileyip etkilemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

İçerikten Görseller

Intel İşlemcilere Bir Zam Daha Yolda: Fiyatlar %10 Artacak!
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Zamlar bir süre daha devam edecek

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Bu son hamle, 2025'in sonlarında başlayan zam serisinin bir devamı niteliğinde. Intel'in 2026'nın ilk çeyreğinde işlemci fiyatlarını yaklaşık %10 artırdığı, ardından Temmuz ayında belirli tüketici ve sunucu işlemcilerini kapsayan yeni bir düzenlemeye gittiği belirtiliyor. Temmuz ayındaki artışlarda Core Ultra 7 270K Plus modeli 299 dolardan 349 dolara, Core Ultra 5 250K Plus ise 199 dolardan 229 dolara yükselmişti. Şirket bu artışları yükselen tedarik zinciri maliyetleri ve güçlü taleple açıklıyor.

Bununla birlikte Intel, düşük kâr marjına sahip "Small Core" ürün serisini kademeli olarak sonlandırmayı ve üretim kapasitesini kârlılığı daha yüksek sunucu işlemcilerine kaydırmayı hedefliyor. Endüstriyel PC ve IoT pazarlarını etkilemesi beklenen bu stratejik dönüşümün yanı sıra, artan talebi karşılamak adına sunucu üretiminin bir kısmının TSMC'ye kaydırılabileceği de ifade ediliyor.

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Intel

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