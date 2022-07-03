Intel, Bitcoin gibi SHA-256 türünü destekleyen kripto paralar için tasarladığı kripto para madencilik çipi yeni Blockscale ASIC'ı sunmaya başlayacak.

Intel'in geçtiğimiz günlerde NVIDIA ile kapışması beklenen Arc ekran kartı serisinin benchmark tesleri ortaya çıkmıştı. Firma hakkında bir yeni gelişme daha kripto madenciliği çipleri hakkında ortaya çıktı.

Intel, Bitcoin gibi SHA-256 türü kripto para birimleri için uzun zamandır geliştirdiği madencilik çipi ikinci nesil Blockscale ASIC'in dağıtımına başladı. Dağıtımların kripto paraların çöküşte olduğu dönemde başlamış olması ise oldukça manidar.

Intel'in İkinci Nesil Blockscale ASIC'i Nedir?

Intel, Bitcoin'in değerinin yüksek olduğu ve kripto madencilik yapmaya yarayan donanımlara talep artışı yaşandığı Ocak ayında Blockscale ASIC'ler geliştirdiğini duyurdu. Bu Blockscale ASIC'ler kripto madencilik makinalarında çip olarak kullanılıyor. Firma ilk nesil Blockscale ASIC hakkında bir bilgi paylaşım yapmadan ikinci nesil versiyonuna atlamış gibi görünüyor. Bu durum tam teşekküllü bir Blockscale ASIC çipine işaret ediyor olabilir.

Özellikle son dönemde Bitcoin ve alt coinlerin âdeta çökmesinin ardından eski usül madencilik cihazları kullanan madenciler bir bir ekipmanlarının fişini çekerken, pek çok madenci ise yeni nesil madencilik donanımlarına geçiş yapıyor. Intel bu yeni çipler sayesinde daha az elektrik tüketimi ile daha fazla madencilik yapılmasının da önünü açmış oluyor. Uzmanlara göre bu çipler sayesinde oluşturulacak madencilik ekipmanları, önümüzdeki aylarda Bitcoin ve alt coinler tekrardan yükselişe geçebilir.

Kripto para uzmanları, önümüzdeki haftalarda ikinci nesil ASIC ile donatılan madencilik ekipmanlarının tanıtılacağını iddia etti.