Intel’in Ekran Kartlarının Performans Testleri Ortaya Çıktı

Intel’in NVIDIA’nın en yüksek ekran kartları ile kapışacağı düşünülen Arc serisinin benchmark testleri ortaya çıktı ve yeni oyun ekran kartlarının o kadar da yüksek seviyede olmadığı anlaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde sizlere Intel’in yeni oyuncu ekran kartları olan Intel Arc serisi ekran kartlarının ilk dış görünüşünü sunmuştuk. Gerçi Intel sunmuştu, biz de aktarmıştık. Dilerseniz Intel Arc’ların nasıl göründüğüne buradan göz atabilirsiniz.

Ünlü donanım inceleme ekibi Tom’s Hardware’in paylaştığı bir haberle birlikte Intel’in Arch Alchemist ekran kartlarının benchmark testlerinin de ortaya çıktığını öğrendik. Paylaşılan performans değerlerine göre Intel, NVIDIA’nın dünyanın geri kalanında ‘orta direk’, ülkemizde ‘aşırı yüksek seviye’ sayılan ekran kartları RTX 3060 ve 3050 Ti ile yarışır düzeyde kartlar üretmiş.

İşte Intel Arc serisi ekran kartlarının benchmark testleri

Intel, Alchemist ACM-G10 GPU'ya dayanan A770M ve A730M GPU'ları için resmi oyun performansı değerlerini paylaştı. Veriler, şu an için yalnızca Çinli ekspertizlerin kullanımına açık olan resmi İnceleme Rehberi'nden toplanmış. Dolayısıyla ekran kartları piyasaya çıktığında veya başkaları incelediğinde performans konusunda ufak tefek değişik rakamlara rastlayabiliriz.

Performans değerlerinden yapılabilecek yegâne çıkarım, Intel Arc A770M'nin RTX 3060 dizüstü bilgisayar versiyonuyla, Intel Arc A730M’in ise RTX 3050 Ti masaüstü versiyonuyla yarıştığıdır. Bu karşılaştırmada bırakın RTX 3080 veya RTX 3080 Ti'ı, RTX 3070'e dair bile bir işaret yok. Bu da söylentilerin aksine Intel'in RTX 3070 serisi ile rekabet etme niyetinde olmadığı anlamına geliyor.

Ne yazık ki Intel, her bir ekran kartının TGP hedefleri gibi gerekli tüm verileri sağlamadı. Verilere göre iki Arc ekran kartı da varsayılan olarak RTX 3060 ve 3050 Ti’dan daha yüksek TGP hedeflerinde çalışıyor ancak bunlar Intel tarafından bu özel test için onaylanmadı:

Intel Arc A730M (TGP 80 - 120W): Core i7-12700H, 16GB DDR5-4800

Intel Arc A770M (TGP 120 - 150W): Core i9-12900HK, 16GB DDR5-4800

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (TGP 60W) (ROG Zephyrus M16): Core i7-11800H, 16GB DDR4-3200

NVIDIA GeForce RTX 3060 (TGP 85W) (MSI Pulse GL66): Core i9-12900HK, DDR5-4800

Bu verilere göre A730M, RTX 3050 Ti'den ortalama olarak %13 daha hızlı olacak. A770M ise RTX 3060'tan %12 daha iyi performans gösterecek. Bunlar, çoğu Ultra ve Yüksek ayarlarda olmak üzere 17 oyun testine dayalı geometrik ortalamalardır. Intel bu karşılaştırma için 1920×1080 çözünürlüğü seçti. Test edilen oyunların birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

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