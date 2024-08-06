YouTube içerik üreticisi David Millette, OpenAI'a, video transkriptlerini izinsiz kullanarak yapay zeka modellerini eğittiği gerekçesiyle emsal dava açtı.

YouTube içerik üreticisi David Milette, OpenAI'a yapay zekâ modellerini eğitirken video transkriptlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle emsal dava açtı. Peki bu dava, yapay zeka ve veri kullanımı açısından ne anlama geliyor?

YouTuber David Milette, OpenAI'a karşı ABD'de Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde bir emsal davası açtı. YouTuber'ın iddialarına göre OpenAI, YouTube videolarının transkriptlerini izinsiz ve telif ödemeden yapay zekâda kullandı. Cuma günü mahkemeye başvuran Milette'in avukatları, OpenAI'ın haksız bir şekilde topladığı video içerik transkriptlerini ChatGPT ve diğer sohbet botlarının eğitim setlerinde kullandığını söyledi. Davada OpenAI'nin bu verilerle büyük kazanç sağladığını ve YouTube'un hizmet şartlarını ihlal ettiğini öne sürüldü.

YouTuber'dan 5 Milyon Dolar Tazminat Talebi

Millette, OpenAI'nin eğitiminde verileri izinsiz kullanılan tüm YouTube kullanıcıları ve içerik üreticileri adına jürili mahkeme ve 5 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Bu dava, yapay zeka eğitimi için kullanılan verilerin telif hakkı açısından tartışmalı olabileceğini gösteriyor. Benzer sorunlar geçmişte de yaşandı. İşte bazı örnekler:

YouTube videolarından izinsiz veri toplandığı ve Apple Intelligence için kullanılan dil modellerinin eğitiminde bu verilerin kullanıldığı bildirildi.

Nisan ayında The New York Times, OpenAI'nin Whisper adlı konuşma tanıma modelini geliştirerek YouTube'dan bir milyondan fazla saatlik videoyu yazıya döktüğünü ve bu transkriptlerin GPT-4'ün eğitiminde kullanıldığını bildirdi.

Tesla ve X CEO'su Elon Musk, OpenAI ve CEO Sam Altman'a karşı yeni bir dava açtı. Musk, OpenAI'nin gelişmiş teknolojilerini sadece ticari müşterilere sunduğunu iddia etti.

Originality.AI'ye göre, dünyanın en iyi 1.000 web sitesinin %35'inden fazlası OpenAI'nin web tarayıcısını engelliyor. MIT'nin Veri Kaynağı Girişimi ise, "yüksek kaliteli" verilerin %25'inin AI modellerini eğitmek için kullanılan büyük veri kümelerinden kısıtlandığını belirtiyor. Dava yasal ve etik sınırlarını sorgulayan önemli bir örnek olarak dikkat çekiyor. Veri kaynaklarının azalması, yapay zeka endüstrisinin gelecekte ne tür zorluklarla karşılaşabileceğini şimdiden gösteriyor diyebiliriz.