Intel, "Sorunlu" İşlemcilerde Fazladan 2 Yıl Garanti Sunacağını Açıkladı

Intel, çeşitli sorunlarla gündeme gelen 13. ve 14. nesil Core işlemciler için fazladan 2 yıl garanti sunacağını açıkladı.

Dünyanın en popüler bilgisayar işlemcileri markası olan Intel, bir süredir 13. ve 14. nesil Core işlemcilerindeki istikrarsızlık ve çökme sorunlarıyla gündemde. Intel'in yakın zamanda konuyla ilgili bir toplu dava ile karşılaşması beklenirken bugün, Intel'den tüketici mağduriyetlerini gidermeye yönelik sürpriz bir açıklama geldi.

Intel, 13. ve 14. nesil Core işlemcilerinin garanti süresini iki yıl uzatarak beş yıla çıkardığını açıkladı. Söz konusu kararın Türkiye'de de geçerli olup olmayacağını şimdilik bilmiyoruz ancak Intel, yurt dışında işlemcileri için ortalama olarak 3 yıl garanti sunuyordu yani "sorunlu" olduğu bilinen işlemciler artık 5 yıl garantiye sahip olacak.

Sorun, orta ve üst seviye Intel işlemcilerini etkiliyor

Bildiğimiz kadarıyla söz konusu sorun, 65W ve üzeri güç tüketimine sahip tüm işlemci modellerini kapsıyor. Dolayısı ile orta seviyeden üst seviye işlemcilere kadar geniş bir ürün skalası sorundan etkileniyor. Intel, mikro kod güncellemesiyle bu sorunları çözmeyi vaat ediyor. Ancak, mevcut çökme sorunları yaşayan işlemciler için bu güncelleme çözüm sunmayacak; kullanıcıların bu işlemcileri değiştirmeleri gerekecek.

Intel'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Intel, 13. ve 14. nesil masaüstü işlemcilerinde kararsızlık yaşayan tüm müşterilere değişim sürecinde destek olma konusunda kararlıdır. Ürünlerimizin arkasındayız ve önümüzdeki günlerde, kutulu Intel Core 13. ve 14. nesil masaüstü işlemciler için iki yıl uzatılmış garanti desteği hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağız.