Intel ile TSMC'nin yeni bir girişim için ön anlaşmaya vardığı bildirildi. Henüz detaylandırılmayan iş birliği, Intel'i içinde bulunduğu maddi zorluklardan kurtarabilir gibi görünüyor.

Uzun zamandır maddi anlamda zorluklar yaşayan ve hatta geçtiğimiz yıl 18 milyar doların üzerinde net zarar açıklayan işlemci devi Intel, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC ile önemli bir anlaşmaya varmış gibi görünüyor. Bu anlaşmaya göre yeni bir ortak girişim kurulacak ve bu girişim kapsamında TSMC yöneticileri, Intel'in çip üretim tesislerini işletmek üzere görevlendirilecekler.

Konuya aşina kaynaklara göre bu iş birliği, sadece TSMC ve Intel arasında olmayacak. ABD merkezli diğer yarı iletken üreticileri ve teknoloji şirketleri de ortaklar arasında yer alacaklar. TSMC, yeni girişimin yüzde 20 ortağı olacak ve çoğunluk, ABD merkezli firmalarda olacak. TSMC, anlaşma kapsamında çip üretim teknolojilerini Intel ile paylaşacak ve Intel çalışanlarına eğitim verecek.

Henüz kesinleşen bir şey yok

Yapılan açıklamalara göre Intel ile TSMC'nin durumu, şimdilik ön anlaşma aşamasında. Kesinleşmiş bir şey olmadığını söyleyen kaynaklar, nihai bir anlaşmaya varılmadığını çünkü yeni girişimin nasıl finanse edileceğine karar verilemediğini ifade ediyorlar. Hâl böyle olunca anlaşmanın büyüklüğüne ilişkin bir bilgi de bulunmuyor. Ancak TSMC, geçtiğimiz ay bir açıklama yapmış ve ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Belki Intel ile kurulacak yeni girişim, bu yatırımla ilgilidir.

Ancak burada dikkat çeken bir detay var. Intel kaynaklarına göre şirket içerisinde bu anlaşmaya sıcak bakmayan çok fazla yönetici var. Böyle bir düşünce içerisinde olunmasının nedeni ise yeni girişimle Intel'de çalışan pek çok kişinin işine son verilebilecek olması. Bakalım bazı Intel yöneticilerinin istemediği bu anlaşma, gerçekten de toplu işten çıkarmalara yol açacak mı...