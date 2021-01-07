Intel, yapay zeka destekli yeni yüz tanıma cihazı RealSense ID'yi duyurdu. Kullanıcıların biyometrik verilerini şifreleyerek koruyan ürün, sahip olduğu özel sistemlerle de maske ve video gibi sahte girişimlere mahal vermiyor. Üstelik bu ürün, herhangi bir gelişmiş ağ sistemine de ihtiyaç duymuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Intel, düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil yüz tanıma cihazını duyurdu. Oldukça güçlü bir yapay zeka desteğine sahip olan "RealSense ID" isimli bu cihaz, erişim izni gerektiren cihaz ve odalarda, ATM'lerde, kiosk noktalarında ve akıllı kilitlerle çalışmak üzere tasarlandı. Şirket, ürünün en avantajlı yanını ağ kurulumu gerektirmiyor oluşu olarak gösteriyor.

Intel RealSense ID, sahip olduğu yapay zeka desteği ile bir kişinin yüzüne dair tüm detayları şifreliyor. Bu şifrelemeyi de sahip olduğu yazılımda kayıt altına alan ürün, bu sayede kablo kalabalıklığı ve gelişmiş sistem kurulumlarına ihtiyaç duymuyor. Intel'e göre bu yüz tanıma cihazının sahip olduğu hız, bir kişinin tek bir bakışta tanınabilmesini sağlıyor.

Intel'in yüz tanıma cihazı, işte böyle görünüyor

Intel'in yüz tanıma cihazı, bu işlem için özel olarak geliştirilmiş bir işlemciye sahip. Özel ve şifrelenmiş yazılımlar ve güvenlik ögeleriyle de donatılmış olan cihaz, bu özellikleri sayesinde geleneksel yüz tanıma cihazlarından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm bunlara ek olarak video ve maske gibi yanıltıcı girişimler için de özel bir yazılıma sahip olan ürün, 1 milyonda bir yanlışlık ihtimaliyle benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.

Intel, Realsense ID'nin bankacılık, sağlık ve güvenlik gibi pek çok sektörde aktif olarak kullanılabileceğini söylüyor. Bununla birlikte kullanıcı verilerinin şifrelendiğini, bu sayede de biyometrik verilerin kimseye ulaşmadığını söyleyen Intel, bunun da benzer yüz tanıma sistemlerine kıyasla önemli bir avantaj olduğunu belirtiyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu ürün, kişisel kullanıma uygun değil ve fiyatı da açıklanmadı.