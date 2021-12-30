Eskiden camdan bakarak kimin geldiğini görüyor olsak da bugün yaşadığımız büyük binaların girişine kimin geldiğini ancak bir interkom yardımıyla anlıyoruz. Sesli ve görüntülü versiyonlarıyla her geçen gün sunduğu güvenliği arttıran interkom nedir, nasıl çalışır, türleri nelerdir gelin yakından inceleyelim.

‘Kim o?’, ‘Benim’ ve kapı açılır. İşte artık bu klasikleşmiş sahneyi her gün defalarca yaşadığımız sistemin adı interkomdur. Eskiden daha küçük binalarda yaşadığımız dönemde camdan bina girişine bakar ve kimin geldiğini görürdük. Bugün yaşadığımız onlarca katlı binalarda ise kimin geldiğini öğrenmenin en etkili yolu sesli ya da görüntülü aktarım yapan bir interkom kullanmaktır.

İnterkom sistemi uzun zamandır oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Eski filmlerde çay söylemek için bir kutuya konuşan insanlar görmüşsünüzdür, işte o da bir interkomdur. Çünkü bu sistemin temel amacı belirli bir alanda çift taraflı olarak ses ve görüntü aktarımı yapmaktır. Gelin interkom nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır biraz daha yakından inceleyelim ve yaygın olarak kullanılan türlerini görelim.

İnterkom nedir?

En basit tanımıyla interkom; belirli bir alan içinde çift taraflı ses ve / veya görüntü aktarımı yapan bir iletişim sistemidir. Genel olarak bina girişleri ile apartman daireleri arasında güvenlik amacıyla kullanılır. Devamlı ama kısa süreli iletişim kurulan sabit alanlarda bir nevi telsiz olarak da kullanılabilir.

İnterkom, uzun zamandır aramızda olan bir teknoloji. Basit kullanımı ve uygun fiyatlı olması nedeniyle pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Temel interkom sistemleri kabloludur ve yalnızca ses aktarımı yaparlar. Günümüzde ise artık görüntü aktaran, kablosuz çalışan ve hatta farklı güvenlik sistemleri ve güvenlik kameralarıyla entegre çalışan sistemler vardır.

İnterkom ne işe yarar?

İnterkom kısa süreli iletişim sağlar. Yani uzun uzadıya konuşmak isterseniz interkom ile pek de sağlıklı iletişim kuramazsınız. Çünkü genel olarak bu sistem yüksek kaliteli ses vermeyi değil, yalnızca sesi ya da görüntüyü olabildiğinde net aktarmayı hedefler. Bu açıdan bakarsak interkomlar için sabit telsizler demek de mümkün.

İnterkom kullanılarak; binaya biri geldiği zaman bir apartman dairesine haber verebilir, apartman görevlisi ile iletişime geçilebilir, güvenlik görevlileri ile iletişime geçilebilir, iş yerlerinde ya da büyük iş merkezlerinde görevlilerle iletişime geçilebilir. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün.

İnterkom nasıl çalışır?

İnterkom bu kadar basit bir sisteme sahip olmasına rağmen nasıl bu kadar kullanışlı şaşırmamak elde değil. Çocuklar için yapılan popüler bilim programlarında gördüğümüz iki pet bardak ve bir ipten oluşan ilkel telefon sistemini hatırlarsınız; işte interkomun çalışma prensibi de tam olarak budur.

Her interkom cihazında bir mikrofon ve hoparlör olur. İki cihaz arasındaki kablo sesi alır ve diğerine aktarır. Basit bir işlemci olduğu için yalnızca bir kişi konuşabilir. Yani biri tuşa basar, konuşur, ses karşıya aktarılır ve ancak öyle diğer kişi konuşmaya başlar. Bu açıdan da tıpkı telsiz gibi çalıştığını söylemek mümkün.

Elbette, görüntü aktaran ve kablosuz çalışan ya da diğer güvenlik sistemleriyle entegre olarak çalışan interkom sistemleri biraz daha karmaşık olabilir. Ancak temel olarak sistem aynıdır. Üstelik eski tip ses aktaran kablolu sistem her zaman interkom için en güvenilir sistem olarak kabul edilir.

İnterkom çeşitleri nelerdir?

Kablolu interkom

Kablosuz interkom

Görüntülü interkom

Apartman interkomu

İki yönlü telsiz interkom

Güvenlik interkom sistemi

Kablolu interkom:

Kablolu interkom sistemi herhangi bir parazit yaratmadığı ve üçüncü kişiler tarafından dinlenmesi neredeyse imkansız olduğu için en güvenli sistem olarak bilinir. Cat 5 / 6 veya iki kat korumalı özel kablolar kullanılarak kurulur. Kurulumu biraz zahmetli olsa da sonuç her zaman çok daha başarılıdır.

Kablosuz interkom:

Kablosuz interkom sistemindeki cihazlar kendi aralarındaki kurdukları bir ağ üzerinden kablosuz veri aktarımı yaparlar. Kablosuz sistem kurulum gerektirmediği ve taşınabilir olduğu için çok daha kullanışlıdır. Ancak araya giren farklı kablosuz cihazlar nedeniyle veri aktarımı sırasında sık sık parazitlenme yaşanır.

Görüntülü interkom:

Giderek yaygınlaşan görüntülü interkom sistemi genel olarak bina girişlerinde kullanılır ve apartman dairelerindeki cihaza gelen kişinin görüntüsünü aktarır. Çoğu zaman yüksek çözünürlüklü olmasa da anlaşılır bir görüntüsü vardır. Parazitlenme yaşanmaması için görüntülü interkom sistemleri çoğu zaman kablolu olarak kurulur.

Apartman interkomu:

Apartman interkomu, hepimizin interkomla tanıştığı sistemdir. Apartman girişinde bir ana ünite bulunur, diğer apartman dairelerinde bulunan cihazlar bu ana üniteye bağlıdır, biri ana ünite üzerindeki daire yani cihaz numaralarından birine bastığı zaman olaylar gelişir. Elbette her cihazda giriş kapısını açacak bir kilit izin butonu bulunur.

İki yönlü telsiz interkom:

İki yönlü telsiz interkom sistemi ne sadece interkomdur ne de sadece telsizdir ama aynı zamanda da her ikisidir. Devamlı iletişim halinde kalınması gereken sabit alanlarda kullanılır. Ancak bu iki alan arası da genelde uzak olur. Yani kablolu interkom konforunda telsiz keyfi.

Güvenlik interkom sistemi:

Güvenlik interkom sistemi, apartman interkom sisteminin biraz daha gelişmiş versiyonudur. Burada da yine bir ana ünite vardır ancak ana ünite apartman dairelerinden önce bir alt istasyona bağlıdır. Yani ana ünitede basılan tuş önce kişiyi alt istasyondan sorumlu apartman görevlisine ya da güvenlik görevlisinden yönlendirir. Bu bağlantı birden çok nokta arasında da olabilir.

Bina güvenliğinin olmazsa olmazı interkom nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır, türleri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistem hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Kullandığınız interkom sistemi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.