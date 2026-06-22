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TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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TECNO, yeni amiral gemisi CAMON 50 Ultra 5G'yi Türkiye'de kullanıcılarla buluşturdu.

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

TECNO, kullanıcıların en kritik anlarda yaşadığı teknik yetersizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni amiral gemisi CAMON 50 Ultra 5G modelini Türkiye'de resmî olarak satışa sundu. Markanın “Gerçek hayatta yaşanan hayal kırıklığı anlarına çözüm sunan akıllı telefon” vizyonuyla geliştirilen bu cihaz; konserlerde yakınlaştırmanın yetersiz kalması, gece fotoğraflarının kalitesiz çıkması ya da yoğun günlerde şarjın tükenmesi gibi gençlerin sıkça karşılaştığı ve kendi aralarında “CAMOOOON” diyerek tepki gösterdiği anları tamamen değiştirmeyi vadediyor.

TECNO, bu yeni modelini 10-11-12 Temmuz tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek Manifestival bünyesinde gençlerle buluşturacak. Deneyim sponsoru olunan bu festivalde katılımcılar, kurulacak interaktif alanlarda cihazın yapay zekâ destekli kamera yeteneklerini ve içerik üretim araçlarını doğrudan test edebilecekler.

İçerikten Görseller

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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DXOMARK onaylı kamera

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TECNO CAMON 50 Ultra 5G, kamera departmanında segment lideri teknolojilerle donatılmış tam bir görsel vizyoner olarak öne çıkıyor. Cihazın ana kamera sisteminin kalbinde, en zorlu düşük ışık ve gece koşullarında dahi berrak sonuçlar üretebilen 50MP Sony LYTIA 700C Ultra Gece Kamerası yer alıyor. Bu ana sensöre, portre fotoğrafçılığının en ikonik odak uzaklığı kabul edilen 70mm’yi akıllı telefona taşıyan 50MP 3X Telefoto Kamera eşlik ediyor.

Cihaz, bünyesindeki AI RAW 2.0 görüntüleme motoru sayesinde ışık ve detayları optimize ederek doğal kareler sunarken, yapay zekâ desteğiyle 100X'e kadar yakınlaştırma yapabiliyor ve stadyumların en uzak köşelerinden bile net aksiyon anları yakalayabiliyor. Hareketli anları uzak mesafeden donduran Super-Zoom FlashSnap teknolojisi ve sektörde bir ilk olan kadrajı otomatik düzenleyen AI Auto Zoom özelliği de kompozisyon başarısını artırıyor. Bu performans, bağımsız test platformu DXOMARK tarafından tescillenmiş olup; cihaz 146 genel kamera skoruyla segmentinde zirveye yerleşirken, 142’lik portre skoruyla da yeni standartları belirliyor.

Yapay zekâ ile akıllı asistan

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Yenilikçi modelde yapay zekâ sadece fotoğrafçılıkla sınırlı kalmayıp günlük hayatın bir yardımcısına dönüştürülmüş durumda. Cihazda ilk kez yer alan ve Dream Scape modelinden güç alan AI Sanat Galerisi, standart fotoğrafları küresel ve yerel sanat eserlerinin tarzıyla harmanlayarak dijital sanata dönüştürüyor. Günlük üretkenlik için telefona entegre edilen özel "AI Tuşu" sayesinde; uzun makaleleri tek dokunuşla özetleyen One-Tap FlashMemo, sosyal medya metinlerini optimize eden AI Writing 2.0 ve sağlıklı yaşam takibini üstlenen AI Sağlık Asistanı kullanıcının hizmetine sunuluyor.

TECNO’nun yenilenen yapay zekâ asistanı Ella ise artık yabancı dil öğrenenler için bir Sözlü Pratik Ortağı ve 7/24 soru çözen kişisel bir eğitmene evrilmiş durumda. Ek olarak, OneLeap platformu desteğiyle dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerle bağlantı kurabilen telefon; ekran yansıtma, cihazlar arası metin/görsel aktarımı ile klavye/fare paylaşımı gibi çoklu ekran verimlilik özelliklerini de destekliyor.

Donanım ve güvenlik tarafında da iddialı olan CAMON 50 Ultra 5G, gücünü MediaTek Dimensity 7400 Ultimate işlemcisinden alıyor ve kullanıcılara akıcı bir görsel deneyim sunmak adına 1.5K çözünürlükte 144Hz yenileme hızına sahip Ultra parlak AMOLED ekran barındırıyor.

Lansmana özel kampanya

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Türkiye’de MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar mağazaları ve online sitelerinin yanı sıra Hepsiburada, Trendyol ve operatör kanalları (Vodafone, Turkcell, Türk Telekom) üzerinden 41.999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan cihaz için lansmana özel bir kampanya da başladı.

Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar üzerinden CAMON 50 Ultra 5G’nin 8 GB + 256 GB versiyonunu alanlara Watch Pro 3 akıllı saat; 12 GB + 256 GB versiyonunu tercih edenlere ise TECNO Megapad SE Tablet, kılıf ve klavye hediye ediliyor.

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