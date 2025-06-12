Renault otomobillerde elektrik kesintisi veya akü değişimi sonrası yaşanan radyo kodu sorununu tüm detaylarıyla anlatıyoruz. Renault radyo kodu nasıl bulunur ve nasıl girilir?

Fransız otomobil devi Renault, Türkiye'de en çok tercih edilen markaların başında geliyor. Tüketiciler, piyasa koşullarına uygun fiyat politikası, büyük oranda sorunsuz olması ve elden çıkarmanın çok kolay olması nedeniyle Renault'u sıklıkla tercih ediyorlar. Ancak bu demek değil ki Renault, sıfır sıkıntılı otomobiller üretiyor. Özellikle de "Renault radyo kodu" sorunu, otomobil sahipleri için can sıkıcı olabiliyor.

"Renault teyp kodu" olarak da bilinen hata, genelde akü ile ilgili oluyor. Otomobilin aküsü değiştirildiğinde veya herhangi bir nedenden ötürü elektrik bağlantısı kesildiğinde teypte "CODE" ibaresi görünüyor. Eğer siz de böyle bir sorun yaşıyorsanız telaş yapmanızı gerektiren hiçbir şey yok. Bu içeriğimizde Renault radyo kodu girme sürecini adım adım anlatacağız. Üstelik kodu nasıl öğrenebileceğinizi de açıklayacağız.

Ama önce: Renault radyo kodu nedir?

Renault radyo kodu, otomobillerdeki pasif güvenlik yöntemlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Kullanıcılar, her otomobile özel olarak belirlenmiş bu kod sayesinde radyonun kilidini açabilirler. Az önce de belirttiğimiz gibi bu durum, daha çok akü değişimi ve elektrik kesintileri sonrasında istenir. Renault radyo kodu girme işlemi ise aslında oldukça basittir.

Renault radyo kodu nasıl bulunur?

Renault'un resmî internet sitesinde yer alan bilgiye göre radyo kodu, otomobillerin bilgi kitapçığı içerisinde yer almaktadır. Ancak kullandığınız Renault otomobil ikinci el ise önceki sahibi, kitapçıkları kaybetmiş olabilir. İşte bu tür durumlar için Renault radyo kodu bulma için birkaç yöntemden söz etmek mümkündür.

Renault otomobiliniz var ve radyo kodunu bulmanız gerekiyorsa şu yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Yöntem 1: Radyoyu sökerek kodu bulma

Radyoyu sökerek kodu bulma Yöntem 2: Araç bilgileri ile Renault teyp kodu alma

Yöntem 1: Radyoyu sökerek kodu bulma

Renault radyo kodu bulma için kullanabileceğiniz en basit yöntem, radyoyu yuvasından sökmektir. Şirket, tüm otomobillerinde bulunan radyo üzerine doğrudan veya etiket aracılığıyla radyo kodunu yerleştirmiştir. Yukarıdaki görüntüde kodun manuel olarak yazıldığını görüyoruz. Başka modellerde, etiket üzerine "SECURITY" ibaresinin yanında bir kod bulunur. Bu kod, Renault radyo kodunun ta kendisidir.

Yöntem 2: Araç bilgileri ile Renault teyp kodu alma

Renault, pek çok müşterisinin başına gelen teyp kodu sorunu için bir internet sitesi oluşturmuştur. Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz "Renault Radyo" isimli siteye Şasi Numarası ve Motor Numarası bilgilerini girebilir, aracınıza özel atanan radyo kodunun ne olduğunu saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz. Bu bilgileri ruhsat üzerinde bulabilirsiniz.

Renault radyo kodu girme nasıl yapılır?

Tuşlu ekranı olan modellerde Renault radyo kodu girme

Adım #1: Kod ekranı gelince önce 1'e basın ve ardından da kodunuzun sayısı kadar basmaya devam edin. (İlk basamak 4 ise 1'e 4 kez basacaksınız.)

Kod ekranı gelince önce 1'e basın ve ardından da basmaya devam edin. (İlk basamak 4 ise 1'e 4 kez basacaksınız.) Adım #2: Bu işlemi 2., 3. ve 4. basamaklar için de uygulayın .

Bu işlemi 2., 3. ve 4. basamaklar için de . Adım #3: Tüm rakamları girdikten sonra "6" butonuna birkaç saniyeliğine basılı tutun.

Eğer Renault otomobilinizde bulunan ekran tuşlu yapıdaysa yukarıdaki adımları uygulayarak Renault radyo kodu girme işlemini birkaç saniye içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kodu yanlış girmeniz durumunda radyo ekranı belirli süreyle geriye doğru sayacaktır. Bu sayaç sıfırlanmadan yeniden kod girme şansınızın olmayacağını belirtelim.

Dokunmatik ekranı olan modellerde Renault teyp kodu girme

Adım #1: Radyo kodunu dokunmatik ekrandaki butonlar ile sırasıyla girin .

Radyo kodunu dokunmatik ekrandaki butonlar ile . Adım #2: Radyonun aktif hâle gelmesini bekleyin.

Dokunmatik ekrana sahip Renault otomobillerde teyp kodu girmek çok daha kolay. Ekran üzerindeki rakamları kullanarak kodu girin ve bekleyin. Radyonuz, saniyeler içerisinde aktif hâle gelecektir. Renault, bu işlemi yapamayan kullanıcıların yetkili servise uğramalarını istiyor.

Bu içeriğimizde Renault radyo kodu nasıl girilir sorusunun cevabına detaylıca bakmış olduk. Ayrıca Renault teyp kodunu nasıl alacağınızı da 2 farklı yöntemle gösterdik. Eğer siz de bu sorundan muzdaripseniz, buradaki adımları hata yapmadan uygulamaya bakın. Daha farklı bir sorununuz varsa yorumlarda paylaşın. Belki sizinle aynı soruyu yaşayan başka bir Webtekno okuruna denk gelirsiniz.