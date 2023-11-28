Sık sık duyduğumuz "İnternet, sosyal medya insanları depresyona sürüklüyor." iddialarına bilim insanlarından cevap geldi: "Araştırdık, öyle olsaydı çıkardı."

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte internette daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bu süreçten memnun olmayan pek çok kişi, internetin insanlara zararlı olduğunu, insanları daha mutsuz ve zihinsel hastalıklara daha açık hâle getirdiğini söylemeye başladı. Bu iddialar elbette bilim insanlarının da ilgisini çekti.

İki milyon kişilik dev araştırma sonuçlandı

168 ülkeden, yaşları 15 ilâ 89 arasında değişen iki milyon kişinin verilerini inceleyen araştırmacılar ilginç sonuçlarla karşılaştı. Evet, internette zaman geçirdiğinde insanların negatif deneyimlerinin sayısı artıyordu ancak pozitif deneyimlerinin de sayısı aynı yönde değişiyordu. Ortaya çıkan sonuç, internetin aslında söylendiği gibi o kadar da kötü olmadığını gösterdi.

Oxford İnternet Enstitüsü tarafından koordine edilen bu dev çalışmayla ilgili olarak yapılan açıklamada, zayıf ya da düşük zihinsel sağlık ile internet kullanımının arasında bir ilişki olması hâlinde, bu kadar büyük bir araştırmada bu bağın ortaya çıkması gerektiği ifade edildi. Araştırmada herhangi bir yaş ya da cinsiyet grubunda olumsuz etkiler gözlemlenmezken, kadınların internet yaygınlaştıkça daha mutlu olduğuna da dikkat çekildi.

Araştırmada sosyal medya özel olarak incelenmedi. Çalışma ev ve mobil internet kullanımlarına odaklanırken, özel olarak farklı platformların etkileri incelenmedi. Genel olarak internetin tamamının kötü olduğu yönündeki iddialar test edildi. Bilim insanları, çeşitli ülkelere ait ve 2000-2019 arasını kapsayan anksiyete, depresyon ve kendine zarar verme eğilim verileri ile internet kullanım oranlarını karşılaştırıldı.

Araştırma, Clinical Psychological Science'da yayımlandı.