Moderna'dan Kanser Aşısında Tarihi Başarı: Şirketin Değeri de İkiye Katlandı!

Moderna ve Merck'in geliştirdiği mRNA melanoma aşısı klinik testlerde büyük başarı yakalayarak kanser tedavisinde yeni bir dönem başlattı.

ABD merkezli biyoteknoloji devleri Moderna ve Merck, kişiye özel olarak geliştirilen mRNA tabanlı melanoma (cilt kanseri) aşısının geniş kapsamlı klinik deneylerinde çığır açan sonuçlar elde edildiğini duyurdu.

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Hastaların kendi tümör yapısına özel olarak tasarlanan aşı, mevcut tedavi yöntemleriyle birlikte uygulandığında kanserin nüksetmesini ve diğer organlara sıçramasını büyük oranda engellemeyi başardı. Covid-19 pandemisinde rüştünü ispatlayan mRNA teknolojisi, bu gelişmeyle birlikte kanser tedavisinde de yeni bir dönemin kapısını araladı.

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3. faz deneylerinde yüksek başarı

Yıllardır süren araştırmaların ardından ilk kez bir mRNA kanser aşısı 3. faz testlerini başarıyla tamamladı. Ameliyatla tümörü alınan 1.137 hasta üzerinde bir yıl boyunca yürütülen çalışmada, "intismeran autogene" adlı aşı ile immünoterapi ilacı Keytruda'nın (pembrolizumab) birlikte kullanımı test edildi. Sonuçlar, kombine tedavinin tek başına immünoterapiye kıyasla hastalığın geri dönme riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

Gelişmenin ardından piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Moderna hisseleri %128 oranında değer kazanırken, Merck hisseleri %10'un üzerinde yükseldi. Barclays analistleri, bu aşının 2035 yılına kadar 3 milyar dolarlık bir satış hacmine ulaşabileceğini öngörüyor.

Diğer kanser türlerine de umut ışığı

Kişiye özel tedavi sürecinde hastanın tümöründen alınan örnekle mutasyona uğramış genetik "parmak izi" tespit ediliyor. mRNA teknolojisi sayesinde bağışıklık sistemine bu spesifik izleri taşıyan hücreleri yok edecek proteinleri üretmesi öğretiliyor.

Çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Georgina Long bu sonuçları "melanomayla mücadelede bir dönüm noktası" olarak tanımlarken, Moderna CEO'su Stephane Bancel aynı yöntemin akciğer, mesane ve böbrek kanseri gibi diğer türlerde de denendiğini belirtiyor. Uzmanlar, elde edilen bu başarının mRNA tabanlı kanser terapilerine ve sektöre yapılacak yatırımlara büyük bir ivme kazandıracağı görüşünde.