İnternet Alışverişinde Paralı Poşet Devri Başlıyor

Geçtiğimiz gece mecliste kabul edilen yasa ile birlikte internet alışverişlerinde poşetler paralı olacak, marketlerdeki ince poşetler yerine kese kağıdı kullanımı zorunlu hale gelecek. Ayrıca Türkiye Çevre Ajansı, depozitolu şişe sistemi hayata geçirecek.

Geçtiğimiz gün mecliste kabul edilen Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile birlikte elektrikli scooter kullanımına yaş sınırı getirildiğini siz değerli okuyucularımıza zaten aktarmıştık.

Aynı yasayla birlikte kurulması kararlaştırılan Türkiye Çevre Ajansı, içecek ambalajları için uygulanacak depozito düzenlemesi ve marketlerdeki ince poşet yerine kese kağıdı düzenlemesi ile 20 milyar TL’lik tasarruf gerçekleştirecek.

Türkiye Çevre Ajansı, içecek şişeleri için depozito sistemi geliştirecek

Yeni yasayla birlikte kurulması kesinleşen Türkiye Çevre Ajansı, sıfır atık hedefi doğrultusunda, depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı bir sistem üzerinden çalışacak. Bu kapsamda ajans, depozito yönetim sistemi kuracak ya da kurduracak.

Türkiye Çevre Ajansı, ‘ceza ve ihalelerden yasaklama’ hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Depozito yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve faaliyetlerine ilişkin yapacağı alım ihalelerinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Sistem, devam etmekte olan pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak hayata geçirilecek.

İnternet alışverişleri için de ücretli poşet uygulaması geliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meclis Çevre Komisyonu Başkanı Başkanı Muhammet Balta, “Poşet uygulaması ile tüketim yüzde 80 azaldı. 1.5 milyar lira tasarruf sağlandı. Şu anda Çevre Ajansı’yla da 20 milyar TL civarında olan içecek ambalajlarının yüzde 90’ınını geri dönüşüme kazandırıp, geri dönüşüm oranını da yüze 13’ten yüzde 35’e çıkaracağız. Yani çöpe attığımız paradan 20 milyar TL tasarruf yapacağız” ifadelerini kullandı.

Marketlerde kullanılan ince poşetlerle ilgili de konuşan Balta, “Ücretli poşet uygulamasının ardından marketlerdeki ücretsiz tek kullanımlık poşet kullanımında büyük artış yaşandı. Bunu önlemek için de yeni bir yönetmelik değişikliğiyle, kâğıt torba kullanımı zorunluluğu getiriliyor” dedi.

Yeni yasa, fiziksel marketler gibi sanal marketlere de ücretli poşet zorunluluğu getiriyor. Artık internet alışverişlerinde de poşetler ücretli olacak ve sitede poşetlerin ücretli olduğuna dair bir uyarı barındırılacak. Poşet talep etmek, tıpkı marketlerdeki gibi isteğe bağlı ve ücretli olacak. Düzenlemeye uymayan işletmelere ise 3 bin ile 30 bin lira arasında paracezası kesilecek.