Elektrikli Scooter Kullanımına 15 Yaş Sınırı Getirildi

TBMM'de kabul edilen kanun değişikliği ile birlikte elektrikli scooter kullanımına yaş sınırı getirildi. Ayrıca artık kara yolları kanununda bir "Bisiklet Yolu" tanımı da bulunuyor.

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yeni kanun ile birlikte Karayolları Trafik Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor ve scooter kullanımına yaş sınırı getiriliyor.

Yeni kanunla birlikte Karayolları Trafik Kanunu'na “bisiklet ve e-scooter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine kapalı yol; "e-scooter", hızı en fazla saatte 25 kilometreye ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlar, "bisiklet şeridi" ise yol seviyesinde bisiklet ve e-scooter kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer işaretlemesiyle ayrılmış yol” olarak tanımlanan Bisiklet Yolu da girmiş oluyor.

Otoyollarda elektrikli scooter kullanmak yasak

Yeni kanuna göre karayollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde yalnızca 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek. Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooterlar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek. İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-skuterlerde sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınamayacak.

E-scooterlar, otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak. Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek. Elektrikli scooter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Belediyeler; yaya yolu, bisiklet ve e-scooter yolu, şerit, park ve şarj istasyonlarından sorumlu olacak

Bununla birlikte; İl Özel İdaresi Kanunu'nda yapılan değişiklikle il özel idarelerine, Belediye Kanunu'nda yapılan düzenlenmeyle ise belediyelere yaya yolu, bisiklet ve e-scooter yolu, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi veriliyor. Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer verilmesi veya bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esas olacak.