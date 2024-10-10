Internet Archive siber saldırıya uğradı

Internet Archive, büyük bir siber saldırıya kurban gitti. Yapılan açıklamaya göre 31 milyon kullanıcı verisini içeren 6.4 GB'lik dosya sızdırıldı. Kurum, siber saldırıyı kabul etti.

1996 yılında kurulan ve bir internet sitesinin belirli bir tarihteki ekran görüntüsünü almamızı sağlayan Internet Archive, büyük bir siber saldırıya kurban gitti. Yapılan açıklamaya göre bir hacker, milyonlarca kullanıcının verisini ele geçirmeyi başardı. Üstelik siber saldırıyı gerçekleştiren hacker, Internet Archive sitesinde bir mesaj da yayımladı.

Yapılan incelemelere göre siber saldırgan, tam 6,4 GB'lik veriyi ele geçirmeyi başardı. Bu veriler içerisinde 31 milyon civarı kullanıcının e-posta adresleri, kullanıcı adları ve karma şifreler de yer alıyordu. Kurucu Brewster Kahle, kaptırılan verilerle ilgili bir açıklama yapmadı ancak büyük bir DDoS saldırısına maruz kaldıklarını kabul etti.

Hacker'ın Internet Archive'de yayımladığı mesaj şöyleydi:

Hiç Internet Archive'in çubuklar üzerinde çalıştığını ve sürekli olarak felaket niteliğinde bir güvenlik ihlali yaşamanın eşiğinde olduğunu düşündünüz mü? Bu oldu. 31 milyonunuz artık HIBP'de!

Hacker'ın kullandığı "HIBP" ifadesi, "have i been pwned?" sitesine bir gönderme yapıyor. Bazı okurlarımız bilir; bu internet sitesi, e-posta adresinizin siber saldırıya kurban gidip gitmediğini anlamanızı sağlar. Eğer siz de e-posta adresiniz için sorgulama yapmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.