Kameralı robot süpürgeler olması gerekenden çok daha zayıf güvenlik önlemlerine sahip olabilir.

Bir gerilim filmi sahnesi düşünün. Ana karakterimiz evinin salonunda, ışıklar kapalı şekilde televizyon izlemektedir. Bir anda mutfaktan bir tıkırtı duyar. Mutfağa doğru gittiğinde robot süpürgenin çalıştığını görür. Kendi kendine "Ben bunu sabah çalışmaya programlamamış mıydım?" diye sorarken süpürge döner ve ana karakterimize yaklaşmaya başlar. Süpürge kamerasında ana karakterimizin yansımasını görürüz ancak arkasında karanlık bir siluet vardır. Ana karakterimiz bunu fark edip döndüğünde ise bir yazı görür: "Yalnız değilsin!"

Yeni bir araştırmaya göre bu öğrenci işi korku filmi senaryosunun ilk kısmının yaşanması oldukça olası. Dünyanın en büyük robot süpürge üreticisi olan Çinli üretici Ecovacs'ın, robot süpürgelerin hacklenmesine ve kameralarından gelen görüntülerin sızdırılmasına neden olan açığı gidermediği ortaya çıktı.

Güvenlik araştırmalarında ortaya çıktı

Ecovacs aslında bu sorundan bir yıl önce haberdar edilmişti. Güvenlik araştırmacısı Dennis Giese ile gazeteci Julian Fell, firmanın amiral gemisi modeli Deebot X2'yi sahibinin izni ile hacklemeyi denedi. İkili cihazı 140 metre mesafeden, hiç ellerini sürmeden Bluetooth üzerinden hacklemeyi başardı.

Araştırmacılar robot süpürgeyi hareket ettirmeyi, kamera ve mikrofonuna ulaşmayı, üzerindeki tüm sensörlere erişmeyi ve Wi-Fi bilgileri gibi bilgileri edinmeyi başardı. Hatta kamera kayıt alırken kamera sesini kapatmalarının da mümkün olduğu ortaya çıktı.

Daha da ürkütücü olacak şekilde ikili, robot süpürge aracılığıyla "Merhaba Sean (robot süpürgenin sahibi), seni izliyooorum" demeyi ve kahkaha atmayı bile başardı.

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