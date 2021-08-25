Gençliğimizin bir bölümünü geçirdiğimiz internet kafeye her girdiğimizde bir tane de bizim olmasını isterdik. Internet Cafe Simulator ile artık dijital de olsa kendi internet kafenizi kurabilir ve başarılı bir işletme sahibi olabilirsiniz. İnternet kafenizi gençlerin buluşma noktası haline getirmek için bazı Internet Cafe Simulator taktiklerini mutlaka bilmelisiniz.

Ara sıra okuldan kaçıp arkadaşlarımızla saatlerce oyun oynadığımız internet kafeler pek çoğumuzun gençlik anılarında unutulmaz bir yer tutuyor. O internet kafeye her girdiğimizde ise burası gibi bir yer sahibi olmayı hayal ettik. Internet Cafe Simulator ile bu mümkün. Internet Cafe Simulator ile dijital de olsa kendi internet kafenizi kurabilir ve başarılı bir işletme sahibi olabilirsiniz.

Internet Cafe Simulator oynanışı epey gerçekçi. Hata yaparsanız batarsınız, bilgisayarlarınız eskirse kimse gelmez ve eğer yasadışı işlere bulaşırsanız sonu gerçekten kötü olabilir. Yani tam olarak hayatın yansıması. Bu nedenle bazı Internet Cafe Simulator tüyolarına ihtiyacınız var. Özellikle ilk kez bu simülasyonu oynuyorsanız listemizdeki taktikleri bir an olsun aklınızdan çıkarmayın ki hayalinizdeki işletmeyi kurabilesiniz.

Internet Cafe Simulator taktikleri:

Etrafınızdaki en ufak detayı bile gözden kaçırmayın.

Internet Cafe Simulator bir simülasyon, bu yüzden yemek yemeyi unutmayın.

Dükkan temizliğini ihmal etmeyin.

Patron bilgisayarını keşfedin.

İşletmenizin ilk masasını kurun.

Oyun makineleri satın alın.

Son olarak: insanları dövmeyin.

Etrafınızdaki en ufak detayı bile gözden kaçırmayın:

Internet Cafe Simulator oynamaya başladığınız anda kendinizi oldukça gerçekçi bir dünyanın içinde bulacaksınız. Normal hayatta olduğu gibi tek bir hedefe yönelip de etrafınıza bakmamazlık yapmayın. Çünkü özellikle ilk başlarda karşınıza çıkan her bir nesne ve her bir insan ile etkileşime girmeniz mümkün olabilir.

Etrafınızı izlerken dikkatinizi çeken bir şey olduğu zaman hemen yanına gidin ve etkileşime girip giremeyeceğinizi görün. Bir insanla sohbet edebilir, tavsiye alabilir; bir nesneyi yiyebilir, çalabilir, satın alabilirsiniz. Bu tür karakterinizi geliştirecek etkileşimlerden sonuna kadar faydalanmalısınız.

Internet Cafe Simulator bir simülasyon, bu yüzden yemek yemeyi unutmayın:

Simülasyon yani bildiğimiz gerçek hayat. Gerçek hayatta nasıl ki yemek yemediğimiz zaman ölüyorsak, karakteriniz de yemek yemezse ölecektir. Pek çok oyuncu bu küçük detayı atladığı için daha internet kafesine tek bir masa bile kuramadan açlıktan ölüveriyor.

Etrafta mutlaka yiyecek satan birini ya da bir yiyecek otomatını görürsünüz. Genel olarak yemekler çok pahalı değildir. İlk başladığınız zaman pizza, konserve, ekmek gibi basit yemeklerle idare edin. Eğer işletmeniz başarılı olursa masayı donatabilirsiniz.

Dükkan temizliğini ihmal etmeyin:

Esnaflık 101: nasıl bir dükkana sahip olursanız olun, oranın tertemiz olduğundan emin olun. Zaten internet kafeye adımınızı ilk attığınız anda ortalığın epey karışık olduğunu göreceksiniz. Sakın bir amatör gibi temizliği ihmal etmeden başka işler yapmaya kalkışmayın.

İnternet kafenin köşesinde bir süpürge göreceksiniz. Onu alın ve hemen temizliğe koyulun. Temizlik sırasında işinize yarayacak bazı nesneler de bulabilirsiniz. İşiniz bitince süpürgeyi yeniden bulabileceğiniz bir yere koyun. Çünkü bu temizlik işini sık sık yapmalı ve müşterilerinizin gönlünü kazanmalısınız.

Patron bilgisayarını keşfedin:

Temizlik işini tamamladıktan sonra patron masasına oturun ve önünüzdeki bilgisayarı biraz kurcalayın. Simülasyon boyunca pek çok önemli görevi bu bilgisayar üzerinden yapacağınız için temel özelliklerini bilmelisiniz. Patron bilgisayarında karşınıza çıkacaklardan bazıları şu şekilde;

Zamazor: İnternet kafenizi geliştirmek için her şeyi satın alabileceğiniz platform.

IC Design: İnternet kafe tasarımınızı buradan düzenleyebilirsiniz.

IC Store: Buradan işletmenizi genişletecek yeni alanlar satın alabilirsiniz.

Bills: Düzenli olarak gelen faturaları çok geciktirmeden buradan ödeyebilirsiniz.

D www: Oyun sırasında yardımcı olacak farklı yazılımları buradan satın alabilirsiniz.

Computers: İnternet kafede bulunan tüm bilgisayarları buradan kontrol edebilirsiniz.

My Cafe: İşletmeniz hakkında yapılan yorumları buradan görebilirsiniz.

Crypto Exchange: Buradan kripto para alım satımı yapabilirsiniz.

Wallpapers: Patron bilgisayarına duvar kağıdı seçebilirsiniz.

Scratch & Win: Kazı kazan bileti satın alarak şansınızı deneyebilirsiniz. Ödüller 50 - 100 dolar arasında değişir.

Workers: İşletmeniz büyüdükçe aşçı ve güvenlik gibi yeni çalışanlar alabilirsiniz.

Games: İnternet kafede bulunan bilgisayarlara yeni oyunlar satın alabilirsiniz.

Sell Item: Fazla eşyalarınızı buradan satabilirsiniz.

Tutorials: Internet Cafe Simulator için daha fazla taktik öğrenebilirsiniz.

$$$: Gerçek para ile oyun parası satın alabilirsiniz.

Mail: Internet Cafe Simulator e-posta hesabınızı ara sıra kontrol edin.

Messages: İnternet kafedeki bilgisayarları kullanan kişilerin mesajlarını buradan görebilirsiniz.

Skin Case: Özel eşyalar satın alabilirsiniz.

Kitchen: Mutfak için gerekli ekipmanları satın alabilirsiniz.

Order: Mutfaktan yemek sipariş edebilirsiniz.

Price list: Fazla mutfak eşyalarını buradan satabilirsiniz.

İşletmenizin ilk masasını kurun:

Ufak tefek işleri hallettikten sonra dükkanınızı bir internet kafeye dönüştürmek için Zamazor’a girin ve ilk bilgisayarınızı satın alın. Dikkat edin, tüm parçaları almalısınız. Masa, monitör, kasa, fare, klavye ve sandalye. Siz satın almadığınız sürece bunları hiçbiri yok. Bu nedenle dikkatli bir alışveriş yapmalısınız.

Satın aldıklarınız hemen gelmiyor. Bir süre sonra dükkanın önüne kutularla bırakılıyor. Kutuları içeri taşıdıktan sonra karşınıza fırlat ve yerleştir seçenekleri çıkacak. Fırlatma seçeneği cazip görünse bile GTA oynamıyoruz, bilgisayarlarınızı güzel bir şekilde kurmalısınız.

Oyun makineleri satın alın:

Burası bir internet kafe olsa da oyun seçeneklerini geliştirmenin kimseye zararı olmaz. Başlarken birkaç tane oyun makinesi satın alın. Bunların fiyatı oldukça uygundur ve kar getirisi yüksektir. Birkaç tane alıp boş bir alana yerleştirdiğiniz zaman siz farkında olmadan buradan da bir gelir elde etmeye başlarsınız. Yani basit ama etkili bir yatırım olur.

Son olarak: insanları dövmeyin

Eğer daha önce hiç Internet Cafe Simulator benzeri bir simülasyon oynamadıysanız başladığınız anda etrafınızdaki şeyleri kırıp dökmek ve insanları dövmek epey çekici gelecektir. Hatta bunun için patron masasında bir beyzbol sopası bile var ama sakın yapmayın.

Simülasyon oyunlar bildiğimiz gerçek hayat gibidir. Bir şeyleri kırarsanız ödemek zorundasınız ve birilerini döverseniz hapse girersiniz. İsterseniz deneyin. O beyzbol sopasını alıp da birine vurmaya başladığınız anda kapınıza polis gelecek ve siz daha ne olduğunu anlamadan kendinizi hapiste bulacaksınız.

Bir internet kafe kurup kendi dijital işletmesinin patronu olmak isteyenler için bazı Internet Cafe Simulator taktiklerinden bahsettik. Eğer bu simülasyonu ilk kez oynayacaksınız anlattığımız tüyoları aklınızdan çıkarmayın. Internet Cafe Simulator hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.