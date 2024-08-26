Bir geliştirici, linkinin kümülatif olarak fiyatı artan ve parayı verenin linkini değiştirebildiği bir proje başlattı.

İnternette zaman zaman ilginç içeriklere ve farklı projelere denk gelebiliyoruz. Bu girişimlerin bir kısmı başarısız olurken bazıları ise büyük dikkat çekmeyi başarıyor. Türk bir geliştiricinin imzasını taşıyan onemilliondollar.link de ilginç bir internet projesi olarak karşımıza çıkıyor.

Sistem şöyle işliyor: sitede bir link yer alıyor. Siz de o an için link kaç para ise onu ödeyerek bu linki kendi istediğiniz linkle değiştirebiliyorsunuz. Siteye gelenler de, bir başkası sizden daha fazla para ödeyene kadar sizin linkinizi görüyor. Ayrıca linkiniz de link geçmişinde yerini alıyor.

İnternetteki ilk ilginç proje bu değil, son da olmayacak…

İnternetin ilk dönemlerinde ortaya çıkan benzer bir proje, The Million Dollar Homepage olmuştu. 2005 yılında "Bir site yapayım da üniversite masraflarımı çıkarırım belki" diyen Alex Tew tarafından kurulan site, 1000x1000 piksellik bir ana sayfadan ibaretti ve bu ana sayfadaki her bir piksel 1 dolara satılıyordu. Site 1 milyon dolardan fazla para kazanmıştı. Tew günümüzde de girişimci olarak kariyerine devam ediyor.

Onemilliondollar.link, şu anda 23. satışında ve site, link 77. defa satıldığında 1 milyon doları aşmış olacak. Öte yandan bu projede bir üst sınır bulunmadığı için link satışta kalacak. Ayrıca her seferinde link için artan miktarda para ödendiğini göz önüne alırsak, site 1 milyon doların çok üstünde bir gelire de ulaşabilir.

Sitenin son hâlini burada bulunan bağlantıdan görebilirsiniz.