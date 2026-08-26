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Prime Video, Film ve Dizi Kiralama Mağazasını Türkiye'ye Getirdi: Sakız Parasına Film İzleyin!

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Prime Video, film ve dizi kiralayıp satın alabildiğiniz Prime Video Store isimli mağazasını Türkiye'de kullanıma sundu. İşte fiyatlar.

Prime Video, Film ve Dizi Kiralama Mağazasını Türkiye'ye Getirdi: Sakız Parasına Film İzleyin!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Uygun fiyatı, Prime aboneliğiyle gelmesi ve sunduğu dizi filmler ile Türkiye’de de çok ilgi gören Prime Video, yurt dışında yalnızca abonelik sistemi olarak değil, aynı zamanda kiralama hizmeti de veriyordu. Şimdi ise bu konuda ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Platform, “Prime Video Mağazası” ismi verilen hizmetini resmen ülkemizde satışa sundu. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, herhangi bir abonelik zorunluluğu olmadan film ve dizi kiralama imkânına sahip olacak.

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İçerikten Görseller

Prime Video, Film ve Dizi Kiralama Mağazasını Türkiye'ye Getirdi: Sakız Parasına Film İzleyin!
Ekran Resmi 2026-08-26 11.35.55
Ekran Resmi 2026-08-26 11.35.37

Abone olmaya gerek kalmadan 27 Eylül’e kadar 9,90 TL’ye film kiralayabileceksiniz

Ekran Resmi 2026-08-26 11.35.55 Tıpkı Apple TV’de olduğu gibi Prime Video Store üzerinden de istediğiniz filmi kiralamanız mümkün olacak. En iyi yanlarından biri ise fiyatların çok düşük seviyelerde olabilmesi. Öyle ki çok sayıda filmi** 9,90 TL gibi âdeta sakız parasına kiralayıp izleyebiliyorsunuz**. Aynı zamanda 130 ila 270 TL gibi fiyatlar arasına filmleri satın da almanız mümkün.

9,90 TL’lik fiyat için 27 Eylül’e kadar ifadeleri kullanılmış. Muhtemelen bu tarihten sonra kiralama ücretleri biraz daha yükselecek. Bu yüzden 9,90 TL’yi kaçırmamanızı öneririz.

Prime Video Store’a direkt buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda mağaza, direkt Prime Video arayüzüne de entegre çalışıyor. Böylece ek bir uygulama indirmenize veya yeni hesaplar oluşturmanıza gerek yok. Direkt mevcut Amazon hesap bilgileri üzerinden işlem yapabiliyorsunuz.

Hangi filmleri Prime Video Mağazası üzerinden kiralayabiliyor veya satın alabiliyorsunuz?

Ekran Resmi 2026-08-26 11.35.37

  • Oppenheimer
  • Primat
  • The Running Man
  • Bugonia
  • Gladiator II
  • Recep İvedik 7
  • Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
  • Spider-Man: No Way Home
  • Super Mario Bros.
  • Jurassic World Rebirth
  • Mission Impossible The Final Reckoning
  • Çığlık 7

Yukarıda şu anda kiralanıp satın alınabilen filmlerden öne çıkan bazı yapımları görebilirsiniz. Tabii ki bunlar dışında düzinelerce daha film var. Aynı zamanda dizilere de erişebiliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde, Hamnet, Wicked for Good gibi filmlerin de geleceği söyleniyor.

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