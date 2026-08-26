Prime Video, film ve dizi kiralayıp satın alabildiğiniz Prime Video Store isimli mağazasını Türkiye'de kullanıma sundu. İşte fiyatlar.

Uygun fiyatı, Prime aboneliğiyle gelmesi ve sunduğu dizi filmler ile Türkiye’de de çok ilgi gören Prime Video, yurt dışında yalnızca abonelik sistemi olarak değil, aynı zamanda kiralama hizmeti de veriyordu. Şimdi ise bu konuda ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

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Platform, “Prime Video Mağazası” ismi verilen hizmetini resmen ülkemizde satışa sundu. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, herhangi bir abonelik zorunluluğu olmadan film ve dizi kiralama imkânına sahip olacak.

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Abone olmaya gerek kalmadan 27 Eylül’e kadar 9,90 TL’ye film kiralayabileceksiniz

Tıpkı Apple TV’de olduğu gibi Prime Video Store üzerinden de istediğiniz filmi kiralamanız mümkün olacak. En iyi yanlarından biri ise fiyatların çok düşük seviyelerde olabilmesi. Öyle ki çok sayıda filmi** 9,90 TL gibi âdeta sakız parasına kiralayıp izleyebiliyorsunuz**. Aynı zamanda 130 ila 270 TL gibi fiyatlar arasına filmleri satın da almanız mümkün.

9,90 TL’lik fiyat için 27 Eylül’e kadar ifadeleri kullanılmış. Muhtemelen bu tarihten sonra kiralama ücretleri biraz daha yükselecek. Bu yüzden 9,90 TL’yi kaçırmamanızı öneririz.

Prime Video Store’a direkt buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda mağaza, direkt Prime Video arayüzüne de entegre çalışıyor. Böylece ek bir uygulama indirmenize veya yeni hesaplar oluşturmanıza gerek yok. Direkt mevcut Amazon hesap bilgileri üzerinden işlem yapabiliyorsunuz.

Hangi filmleri Prime Video Mağazası üzerinden kiralayabiliyor veya satın alabiliyorsunuz?

Oppenheimer

Primat

The Running Man

Bugonia

Gladiator II

Recep İvedik 7

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Spider-Man: No Way Home

Super Mario Bros.

Jurassic World Rebirth

Mission Impossible The Final Reckoning

Çığlık 7

Yukarıda şu anda kiralanıp satın alınabilen filmlerden öne çıkan bazı yapımları görebilirsiniz. Tabii ki bunlar dışında düzinelerce daha film var. Aynı zamanda dizilere de erişebiliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde, Hamnet, Wicked for Good gibi filmlerin de geleceği söyleniyor.