İçişleri Bakanlığı, 81 ile yeni bir genelge gönderdi. Koronavirüs nedeniyle uzunca bir süredir hizmet veremeyen internet kafe ve oyun salonlarını ilgilendiren genelge, 1 Temmuz itibarıyla işletmelerin faaliyetlerine devam etmesini mümkün kılıyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, normalleşme adımları çerçevesince 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın tatile gidebilmeleri için bir genelge yayınlandığından bahsetmiştik. İçişleri Bakanlığı'nın bugün yayımladığı yeni bir genelge ise ülkemizde uzun süredir hizmet veremeyen internet kafeler ve oyun salonları işletmecilerini ilgilendiriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre internet kafeler ve oyun salonları, 1 Temmuz itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayabilecek. Ancak bu nokta hem işletme sahiplerinin hem de bu işletmelere gidecek vatandaşların uyması gereken bazı şartların olduğunu belirtelim.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede yer alan bilgilere göre internet kafe ve oyun salonlarında koronavirüs tedbirlerine uyulmaya devam edilecek. Yani bu tür mekanlara maskesiz girilemeyecek ve maskeler, içeride çıkarılamayacak. Ayrıca koronavirüsle mücadele kapsamındaki diğer tedbirler de internet kafe ve oyun salonları için aynı şekilde geçerli olacak.

Genelgede, bir süredir hizmet vermekte olan AVM'lerle ilgili bir detay bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre AVM'lerde bulunan elektronik oyun merkezleri, 1 Temmuz itibarıyla açılabilecekler. Ancak bu tür oyun merkezlerindeki kaydırak, salıncak, kum ya da top havuzları gibi oyun araçları kullanılamayacak.

Mekanlar, eskisi kadar kalabalık olamayacak

Genelgede yer alan bilgilere göre işletme sahipleri, internet kafeleri ya da oyun salonlarında hijyen kurallarına azami önemi gösterecekler. Bu noktada bilim kurulu tarafından belirlenen kriterlere harfiyen uyulması gerekecek. Sosyal mesafe kurallarını da uygulamak durumunda olan işletme sahipleri, iş yerlerini buna göre yeniden düzenleyecekler. Buna göre salon içerisindeki 1 kişi, 4 metrekarelik alana sahip olacak.

Genelgeye göre internet kafe ve oyun salonlarındaki sosyal mesafe mesafesi 1 metre. Yani mekan içerisindeki herkesin arasında 1 metrelik mesafe olacak. İştetme sahibi, 1 metrelik mesafeleri yer çizgileriyle belirleyecek. Ayrıca her işletme, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili afiş asacak. Bu afişler, mekana giren herkes tarafından kolaylıkla görünebilecek. İşletme sahipleri, masa ya da oyun üniteleri arasında branda ya da cam bölmeleri kullanacak ve teması azaltacak.

İnternet kafe ve oyun salonlarının açılmasıyla ilgili tedbirler bunlarla sınırlı değil. İlgili mekan, kişi kapasitesini doldurduğunda içeriye kimse alınmayacak. İşletme sahipleri, girişi engellemek için kapı önüne basit bir uyarıcı koyacak. Ayrıca ortak alanlarda dergi ve gazete gibi herkesin ulaşabileceği ürünlere kesinlikle yer verilmeyecek. Tüm bunlara ek olarak bir müşterinin kullandığı her ekipman, yüzde 70 oranlı alkol ile temizlenecek.

Genelgeye göre hem çalışanlar hem de müşterilerin ateşleri, salona giriş sırasında ölçülecek. Çalışanlar, çıkış yaparken de ateş ölçümüne tabii olacaklar ve elde edilen ölçüm sonuçları, 14 gün boyunca muhafaza edilecek. Vücut ısısı 38 dereceyi geçen çalışan ya da müşteri, doğrudan bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Bir salondaki herkes, herhangi bir şeye dokunmadan önce elini mutlaka dezenfekte edecek.

Ansızın denetlenecekler

1 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak olan internet kafe ve oyun salonları, herhangi bir bilgi verilmeden ansızın denetlenecek. Bu denetleme, ayda en az iki kez yapılacak ve yetkililer, gerekli koşulların sağlanmadığı işletmelere ceza kesilecek. Bu ceza, belirli bir miktar para olabileceği gibi daha ağır da olabilecek. Görünüşe göre yetkililer, internet kafe ve oyun salonlarına göz açtırmayacaklar.