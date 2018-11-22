İyi bir internet sitesine sahip olmak, ziyaretçi sayınızı sürekli arttırmak ve işinizin dijital ortamdaki kimliğini oluşturmak zor. Eğer sizin için hazırladığımız bu mini rehberdeki kurallara dikkat ederseniz, internetteki varlığınızı daha kolay inşa edebilirsiniz.

Eskiden bir internet sitesi kurmak ve geliştirmek için çeşitli kodlama bilgilerine sahip olmanız gerekiyordu. Günümüzde gelişen bazı teknolojiler sayesinde, kodlama bilgisi olmayan kullanıcılar bile rahatlıkla kendi internet sitesini kurabiliyor.

İnternet sitesi oluşturmanın birden çok nedeni olabilir. Kimi firmalar ürünlerini internet üzerinden satmak için, kimi firmalar ise kurumsal kimliklerini geliştirmek için bir web sitesine ihtiyaç duyuyorlar. Ayrıca kişisel internet siteleri de günümüzde bir hayli popüler. Blog siteleri, haber siteleri veya video siteleri gibi birçok kategoride yayın yapan internet sitesi her gün binlerce kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Peki bir iyi bir interne sitenisine sahip olmak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Sizin için konu hakkında güncel bir derleme yapmaya çalıştık, haydi başlayalım.

1. Amacınızı belirleyin:

İnternet sitesi kurmadan önce bazı planlamalar yapmanız gerekiyor. Gelişigüzel kurulmuş internet siteleri, genelde başarıya ulaşmadan hüsranla yayın hayatlarını sonlandırıyorlar. Etkili bir internet sitesi oluşturmadan önce, mutlaka amacınızı belirlemelisiniz. Mesela ''Bu internet sitesine neden ihtiyacım var?'' sorusunu mutlaka kendinize sorun. Bir site sahibi olduktan sonra, ne gibi çalışmalar yapacağınızı, ne tür faaliyetlerde bulunacağınızı veya hangi amaca hizmet edeceğinizi mutlaka belirleyin.

Bir amacı olmayan internet siteleri, genellikle hiç ziyaretçi çekmediğinden zamanla unutulup giderler. Sizin öncelikle bu durumu ortadan kaldırmanız gerekiyor. Sitenizi oluşturmadan önce, mutlaka sitenizin hizmet edeceği türü belirlemelisiniz. Bir blog sitesi mi, haber sitesi mi, yoksa e-ticaret sitesi mi kuracağınızı belirleyip ona göre çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekir.

2. Bütçeleme planı yapın:

Belirlediğiniz amaçlar doğrultusunda planlamalarınıza devam ederken, olmazsa olmazlarınız arasında bütçe belirlemek, harcama planı yapmak mutlaka olmalı. Haberimizin başında da bahsettiğimiz gibi, milyonlarca internet sitesi var. Bu siteler türlerine göre çeşitli gruplara ayrılıyor.

Örneğin, ürünlerinizi internet ortamında satışa çıkarmayı hedefliyor, bir e-ticaret sitesine sahip olmak istiyorsanız; sıradan bütçelerin üzerine çıkan harcamalarınız olacaktır. E-ticaret sitelerinin yazılımları, diğer sistemlere göre daha karmaşık olduğundan maliyet de artıyor.

Sadece "hosting" ve alan adı hizmetleri değil, sitenizi kurduktan sonra farklı türlerdeki hizmetleri de satın alabilirsiniz. Örneğin, e-ticaret için bir güvenlik sertifikası satın almanız gerekebilir. Bir haber sitesi kurmak isterseniz, ücretli temalardan ve tasarımlardan yararlanabilirsiniz. Bu tamamen sitenizi hangi amaçla kurduğunuza bağlıdır.

Eğer hiç bütçeniz kısıtlıysa, minimum tutarla internet sitesi kurmak istiyorsanız bunun için de bir önerimiz var. Öncelikle bir alan adı satın alıp, daha sonra bu alan adını piyasada bulunan ücretsiz hosting servislerine bağlayabilirsiniz. Daha sonra, bu paketin size yetmediğini düşündüğünüzde, bütçenizi genişletip ücretli paketleri deneyebilirsiniz.

3. Site adresinizi doğru belirleyin:

Bir web sitesinin internet üzerindeki adı veya adresi anlamına gelen "domain" kavramı, ip adreslerini alan adınıza yönlendirerek sitenizin akılda kalmasını sağlar. Ziyaretçilerin sitenizi akılda tutabilmesi için sadece alan adı almanız yetmiyor.

Sitenizin içeriğine uygun bir alan adı seçmeniz, sizin yararınıza olacaktır. İçeriğinizden farklı bir alan adına sahip olmak, ziyaretçileriniz tarafından pek hoş karşılanmayabilir. Günümüzde internet sitelerine olan ilgi, birçok uygun alan adının daha önce satın alındığı anlamına geliyor. Mevcut olan ve alabileceğiniz isimler arasından, sizi en iyi yansıtan ismi seçmeniz gerekiyor. Etkili alan adı seçebilmeniz için birkaç tavsiye de verelim:

Alan adınız mümkün olduğu kadar kısa olmalı,

Alan adınız benzerlerinden uzak ve özgün olmalı,

com ya da net gibi popüler alan adı uzantıları kullanılmalı,

Alan adınız özel karakterleri içermemeli.

Unutmayın ki web sitenizin ismi ne kadar akılda kalıcı olursa, o kadar fazla ziyaretçiye sahip olursunuz.

4. İnsanlar için içerik üretin:

İnsanların birçoğu para kazanabilmek için internet sitesine sahip olmak istiyor. Bu yüzden de çok kısa bir zamanda ziyaretçi sayılarını artırıp daha fazla gelir elde etmek için çabalıyorlar. Öncelikle eğer bir blog, haber veya herhangi bir içerik siteniz varsa, ilk amacınız para kazanmak olmamalı.

Para kazanmak için yüksek ziyaretçi sayılarına ulaşmanız gerekiyor, ama bunu kısa yoldan yapmaya çalışırsanız hüsrana uğrayabilirsiniz. Yeni bir internet sitesi kuran insanların yaptığı en büyük hata da budur. Sadece arama motorlarında daha üst sıralarda görünebilmek için içerik üretirseniz, ziyaretçilerinizin gözünde bir değeriniz kalmayabilir. Çoğu zaman bu değer oluşmadan tarih olur.

Eğer sürekli kopya içerikler kullanıyor, arama motorlarından daha çok ziyaretçi çekmek için sık sık tekrarlanan anahtar kelimelere başvuruyor, hemen para kazanmak için sitenizin her yerini reklamlarla dolduruyorsanız ziyaretçilerinizi sitenizden uzaklaştırırsınız. Sitenizin içeriğini arama motorlarına göre değil, ziyaretçilerinize göre üretirseniz başarıya ulaşabilirsiniz.

Başarılı içerik üretebilmek için tavsiye ettiğimiz şu maddeleri uygulayabilirsiniz:

Özgün içerikler üretin,

Ziyaretçi odaklı içerik üretin,

Dil bilgisi kurallarına özen gösterin,

Kopya içeriklerden uzak durun,

Aşırı reklam kullanmaktan kaçının.

5. Görünüme önem verin

İnternet sitesi oluşturmak ve yeni ziyaretçiler kazanmak için olmazsa olmazlar arasında ve tasarım konusu da var. Sitenizi tasarlarken veya tema seçerken, kendinizi hedef kitlenizin yerine koymalı ve onlar gibi düşünmelisiniz. Kötü bir tasarıma sahip bir siteyi kimse ziyaret etmek istemez. Mümkün olduğunca kaliteli görseller kullanarak sitenizi ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

Sayfadaki resimlerin, butonların veya linklerin ziyaretçilerin karşısına nasıl çıktığı çok önemlidir. Yukarıda anlattığımız bütün maddeleri uyguladığınızı düşünün: Bütün bunları karmaşık bir tasarıma sahip internet sitesi için yaparsanız, emekleriniz boşa gidebilir. Mümkün olduğunca sade ve şık tasarıma sahip internet siteleri, ziyaretçilerin gözünde her zaman olumlu bir yer edinir.

İyi bir internet sitesi kurmak istiyorsanız bütün bu kuralları unutmamalı, kendi stratejilerinize göre düzenleyip uygulamanız gerekiyor. Soru, görüş, öneri ve yorumlarınızı aşağıda belirtebilirisiz.