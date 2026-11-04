İlan Sitesinde 111 TL Yazan Ürün İçin 6 Bin TL İsteyen Satıcıya Ceza: 1 Milyon TL Ödeyecek!

İlanda yazan fiyatla satıcının istediği tutar arasındaki fark, otomobil yedek parçası satıcısına pahalıya mal oldu. Reklam Kurulu, yanıltıcı ilanlar nedeniyle 1 milyon TL’yi aşan para cezası verdi.

İlan sitelerinde ürün ararken fiyatı 1 TL ya da 111 TL olarak girilmiş ilanlara rastlamak mümkün. Fakat satıcıyla iletişime geçince aynı tutara ürünü almak mümkün olmayabiliyor.

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Bu olayda da otomobil yedek parçası satan kişi, ürününe 111 TL fiyat biçmişti. Satın almak isteyen tüketicilere ise farklı tarihlerde 5 bin ile 6 bin TL arasında fiyat verdi. İlandaki tutarla talep edilen bedel arasındaki bu fark, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunun incelemesine konu oldu.

İstenen bilgi ve belgeler sunulmadı

İnceleme sırasında satıcıdan ilanlarla ilgili bilgi ve belgeler istendi. Ancak satıcı bunları sunmadı.

Reklam Kurulu, ilanların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğuna karar verdi. Satıcıya 1.083.706 TL idari para cezası uygulandı; yanıltıcı reklamların durdurulması da kararlaştırıldı.