İnternette karşınıza çıkabilecek en yaygın hataları ve çözümlerini bir araya getirdik.

Eğer daha önce internette vakit geçirdiyseniz çeşitli hatalarla karşılaşmış olma ihtimaliniz yüksek. Hataların hepsinden kaçınmak olanaksız olsa da bu hataların ne anlama geldiğini anlamak onları çözmeye yardımcı olabilir.

Yaygın Hatalar

Birçok hata bir http hata kodu içerir. Genellikle 4XX ya da 5XX gibi hatalar görürsünüz. Örneğin 404. 4XX de, 5XX de hatadır. Ancak ikisinin arasında bir fark vardır. 4 ile başlayan hatalar istemci (client) hatalarıyken 5 ile başlayan hatalar ise sunucu (server) hatalarıdır.

Server hataları ile karşılaşırsanız kendinizde suç aramanız gerekmez. Server şu anda sorunlar yaşıyor demektir. Ancak yapabileceğiniz bir iki şey bulunuyor.

Aşağıda sizin için bazı hataları ve çözmek için neleri deneyebileceğinizi derledik. Her zaman bir şey yapamasanız da denemekten hiçbir zaman zarar gelmemiştir.

400 Bad Request Hatası

Bir web sitesini açmaya çalıştığınızda tarayıcınız bunu ulaşmak istediğiniz sitenin sunucusuna bir istek şeklinde iletir. 400 hatası istek sunucu tarafından tam olarak anlaşılmadığında meydana gelir. Genellikle var olmayan bir URL istendiğinde meydana gelse de isteğin kendisinde sorun olduğunda da karşınıza çıkabilir.

Deneyebileceğiniz bazı yöntemler:

Sayfayı yenileyin: Çoğu tarayıcıda F5 tuşu sayfanızı yeniler. Eğer isteğiniz bozuksa isteği tekrar yollamak da işe yarayabilir.

(iki durumdan bahsedilebilir: URL yazarak giriş yapmak ve tarayıcıdan bir sitenin üstüne tıklayarak açmaya çalışmak. İsteğin bozukluğundan bahsederken bu işlemler sırasında oluşabilecek sorunlardan bahsedilir. Yani siz URL yazdığınızda ya da siteye tıkladığınızda bu sorunla karşılaşırsanız ve yenilemek işe yaramazsa yenilemek yerine yaptığınız işlemi tekrarlamak isteyebilirsiniz)

URL’yi tekrar kontrol edin: Bazen yanlış yazılmış bir URL, 404 Not Found hatası yerine 400 Bad Request hatasına yol açabilir.

Siteyi manuel olarak arayın: Sitenin hatalı bir URL’ye sahip olma ihtimali olabilir. Böyle durumlarda aradığınız sayfa sitenin içinde olsa da bu hatayı alabilirsiniz. Sitenin içinde sayfayı aramak bir çözüm olabilir.

Tarayıcınızdaki çerezleri ve önbelleği temizleyin: Bazen sunucular bilgisayarınızda bulunan hatalı ya da eski çerezleri okumaya çalıştığı için bu hatayı verebilirler.

403 Forbidden

Bu hata erişimine izniniz olmayan sitelere erişmeye çalıştığınızda karşınıza çıkar. Bu durumda yapacağınız fazla bir şey yoktur. Ya gerçekten de erişiminize izin verilmemiştir ya da biri erişim izinlerini ayarlarken bir karışıklık olmuştur.

Yine de şunları deneyebilirsiniz.

Sayfayı yenileyin: Çoğu tarayıcıda F5 tuşu sayfanızı yeniler.

URL’yi tekrar kontrol edin: Bazen yanlış yazılmış bir URL, 403 Forbidden hatasına yol açabilir.

İzinlerinizi kontrol edin: bazı web siteleri erişim izinlerini giriş yapmış kullanıcılar ya da yetkili kişiler ile sınırlandırabilirler. Eğer giriş yapmadıysanız ya da yetkili değilseniz bu hatayı bundan sonra da görecek olmanız muhtemel.

404 Not Found

Bugüne kadar 404 hatasını görmeyenimiz yoktur herhalde. Bu hata, sunucunun aradığınız şeyi bulamadığı anlamına geliyor. Büyük çoğunlukta yazdığınız URL sunucuda bulunmadığında bu hatayı alırsınız.

Yapabileceğiniz bazı şeyler:

Sayfayı yenileyin: Çoğu tarayıcıda F5 tuşu sayfanızı yeniler. 404 hatası için pek de bir işe yaramasa da denemeniz bir saniyenizi alır.

URL’yi tekrar kontrol edin: Yanlış yazılmış URL’ler 404 Not Found hatasının en yaygın sebeplerindendir.

Siteyi manuel olarak arayın: Sitenin hatalı bir URL’ye sahip olma ihtimali olabilir. Ancak aradığınız şey o sitede bulunabilir. Manuel olarak arayarak istediğiniz şeye ulaşabilirsiniz.

500 Internal Server Hatası

500 Internal Server hatası gördüğünüzde genellikle sitede bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bu da sorunun sizde, bilgisayarınızda, tarayıcınızda ya da internet bağlantınızda olmadığı anlamına geliyor.

Daha önce bahsettiğimiz gibi, bu durumlarda yapabileceğiniz şeyler kısıtlı:

Sayfayı yenileyin: Çoğu tarayıcıda F5 tuşu sayfanızı yeniler. 500 hatası için pek de bir işe yaramasa da denemeye değebilir.

Daha sonra tekrar deneyin: Genellikle bu hatalar geçicidir. Bir süre sonra siteye tekrar girmeyi deneyin.

Siteyle iletişime geçin: Eğer sorun devam ederse siteye ulaşmaya çalışın ve sorunu bildirin.

502 Bad Gateway Hatası

Ziyaret ettiğiniz site başak bir sunucudan bilgi almaya çalıştığında ancak başarısız olduğunda bu hatayla karşılaşırsınız. Sorun bilgisayarınızla ilgili olmasa da deneyebileceğiniz birkaç şey bulunuyor:

Sayfayı yenileyin: Çoğu tarayıcıda F5 tuşu sayfanızı yeniler. 502 hatası için pek de bir işe yaramasa da denemeye değebilir. (Size de bir örüntü varmış gibi geliyor mu?)

Daha sonra tekrar deneyin: Genellikle bu hatalar geçicidir. Bir süre sonra siteye tekrar girmeyi deneyin.

Tarayıcınızdaki çerezleri ve önbelleği temizleyin: Çok nadir de olsa çerezleriniz sebebiyle bu hatayı alabilirsiniz. Çerezlerinizi temizlemek sorunu çözmenizde yardımcı olabilir.

503 Service Unavailable Hatası

503 Service Unavailable hatası, sunucunun isteğinizi yerine getiremediği anlamına gelir. Birçok sebebi olsa da genellikle siteye fazla yüklenildiğinde ortaya çıkar. 5 ile başlayan diğer kodlarda olduğu gibi hata sizde olmadığı için yapılacak fazla bir şey yoktur.

Deneyebilecekleriniz:

Sayfayı yenileyin: Çoğu tarayıcıda F5 tuşu sayfanızı yeniler. 503 hatası için pek de bir işe yaramasa da yalnızca saniyelerinizi alacaktır.

Daha sonra tekrar deneyin: Genellikle bu hatalar geçicidir. 503 hatasında içe yoğunluktan dolayı istekler yerine getirilemiyor olabilir. Bir süre sonra siteye tekrar girmeyi deneyin.