Geçmişe Yolculuk: Windows XP Üzerinden Vikipedi'ye Ulaşmanızı Sağlayan Harika Proje!

Bir geliştirici Windows XP'yi web tabanlı olarak simüle edip dosya olarak Vikipedi'yi görüntülemenizi sağlayan bir proje geliştirdi.

Gökay Uyan / Editor

Geçmişte yazılım meraklılarından çok ilginç projeler görüyorduk. Kullanıcıları geçmişe götüren nostaljik projeler de belki de bunlardan en çok dikkat çekenlerdi. Şimdi ise bir zamanların efsane işletim sistemi Windows XP’yi içeren bu tarz harika bir proje geliştirildi.

Sami Smith isimli geliştirici tarafından gerçeğe dönüştürülen proje, web tabanlı teknolojiler kullanarak XP’yi simüle eden sistem konseptini kullanarak oluşturuldu. Ancak bu projede daha farklı bir amaç var. Öyle ki XP benzeri ortamdan Vikipedi’ye erişmenizi sağlıyor.

Windows XP benzeri bir masaüstünden Vikipedi’ye erişebiliyorsunuz

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz projede ilk olarak karşınıza Windows XP temalı bir masaüstü arayüzü çıkıyor. Buradan da Vikipedi’ye tıpkı bir dosya sistemi gibi erişebiliyorsunuz. Vikipedi, medya, Geofile Explorer, Readme.txt gibi birçok farklı masaüstü ikonu karşınıza çıkıyor.

Vikipedi dosyasının içinde platformun tüm kategorilerini klasörler hâlinde görebiliyorsunuz ve bunların içindeki makaleleri belge olarak açabiliyorsunuz. Medya klasörü temelde Wikimedia Commons için kategori gezgini görevi görüyor. geliştiricinin şu anda üzerinde çalıştığı bir özellik. Kıtalar kıtalar, ülkeler, şehirler ve daha ayrıntılı bölgeler arasında gezinirken klasör benzeri bir yapıyı keşfetmenizi amaçlıyor.

Arayüzüyle bize nostalji yaratan ve XP’yi çok benzeyen bu projenin kullanıcıları mutlu edeceğini söylemek mümkün. Ancak dikkat ederseniz hiçbir şekilde Windows veya Microsoft logosu yok. Geliştirici telif sorunlarından kaçınmak için böyle bir tercih yapmış.

