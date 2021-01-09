Satın Aldığı Aracın Sadece Ön Kapıları Orijinal Çıktı

Bir internet sitesi üzerinden ikinci el bir araç alan Buğra Yıldız isimli vatandaş, aracı satın aldıktan sonra aracın ön kısmının 2012 model bir araca, arka kısmının ise 2010 model bir araca ait olduğunu öğrendi.

Özellikle internet üzerinden yapılan ikinci el eşya satışlarında zaman zaman karşımıza çok enteresan örnekler çıkabiliyor. Kendine bütçesine göre bir ikinci el araç almak için bu yolu tercih eden Buğra Yıldız'ın başına da ağızları açık bırakan bir olay geldi.

İstanbul’da yaşayan Buğra Yıldız, kurumsal bir ekspertiz firmasına götürdüğü araçta yapılan kontroller sonrası 1 parça değişen ve 7 parça boya olduğunu öğrendi ve aracı satın aldı. Aracı aldıktan kısa bir süre sonra yakıt almaya giden Yıldız, aracının benzinli olmasına rağmen pompacının dizel pompayı taktığını görünce pompacıyı uyardı ancak pompacıdan aracın yakıt deposunun dizel olduğu yanıtını aldı.

Bu olay üzerine aracı hemen başka bir ekspertiz firmasına götüren Yıldız, burada yapılan incelemeler sonrası aracın sadece iki ön kapısının orijinal olduğunu ve başka bir araçla kesilip birleştirildiğini öğrendi. Aracın ön kısmının 2012 model bir araca, arka kısmının ise 2010 model bir araca ait olduğu ortaya çıktı.

Durum yargıya taşındı:

Dolandırıldığını ve hukuki işlem başlattığını belirten Yıldız, konuyla ilgili 'Araçta orijinal olan tek şey sağ ve sol ön kapı bunlardan da birinin camı orijinal, sadece camına kadar değiştirmişler aracı. Biz çok mağduruz. Bize yapılan dolandırıcılık. İşi yargıya taşıdık elimizden ne gelirse kendimizi savunacağız' şeklinde konuştu.