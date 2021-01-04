2020 Yılında Türkiye’de 9 Milyon İkinci El Araç Satıldı

Adalet Bakanlığı, noter ile ilgili 2020 yılında yapılan işlemlere ait verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre 2020 yılında 9 milyon ikinci el araç satışı yapıldı.

İkinci el araç piyasası, 2020 yılında bir hayli yükselmiş ve fiyatlar dudak uçuklatmaya başlamıştı. Pandemi nedeniyle sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntılar, tüketiciyi ikinci el araç satın almaya yöneltti ve bu yüzden de ikinci el araç piyasasında büyük bir artış yaşandı.

Adalet Bakanlığı, 2020 yılında noterle ilgili gerçekleştirilen işlemlerin sayılarını açıkladı ve bu işlemlere ikinci el araç satışı da dahildi. Bakanlığın açıkladığı verilere göre Türkiye’de 2020 yılında tam 9 milyon ikinci el araç satışı gerçekleştirildi.

9 milyon araç el değiştirdi

2020 yılında Türkiye’de ikinci el araç piyasası pek de iç açıcı gözükmüyordu. Pandemi yüzünden araç üretimi durdurulmuş, bu yüzden de ikinci el araçların fiyatları sıfırlarından daha pahalı hale gelmeye başlamıştı. Piyasa kötü diye düşünürken MASFED Genel Başkanı, ikinci el araç piyasasında geçen seneye göre %18,9’luk bir artış yaşandığını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı’ndan gelen veriler de bu açıklamanın doğruluğunu kanıtlar cinsten oldu. Açıklanan bilgilere göre noter ile yapılan işlemler göz önünde bulundurulduğunda, 2020 yılında 9 milyon ikinci el aracın el değiştirdiği belirtildi.